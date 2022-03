DF-profil i kæmpe bommert: 'Jeg er flov'

Ukrainske kvinder, der ender i Danmark som flygtninge, er ikke indstillet på at komme på arbejdsmarkedet. De er nemlig vant til at gå derhjemme og passe børn.

Sådan advarede DF-profil Søren Espersen fredag i et opslag på det sociale medie Twitter.

Men som flere af hans over 12.600 følgere var hurtige til at påpege, er der bare ét stort problem med den påstand: nemlig at den er fuldstændig forkert.

I Ukraine udgjorde kvinder således 47,7 procent af den samlede arbejdsstyrke i 2020. I Danmark var tallet 47,1 procent samme år - altså 0,6 procent lavere.

Det viser tal fra The World Bank.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Det lader altså til, at ukrainske kvinder - trods Søren Espersens 'advarsel' - er ganske villige til at arbejde. Lørdag eftermiddag gik han derfor til tasterne igen, denne gang for at beklage fejlen.

'Tak for alle statistikkerne om ukrainske kvinder på arbejdsmarkedet. Det glæder mig, at kvinder i Ukraine udgør en meget stor del af arbejdsstyrken, og jeg ser frem til, at rigtigt mange af dem kommer i arbejde,' skriver politikeren på Twitter og fortsætter:

'Jeg er flov over at have givet forkert info og beklager'.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Nægter at stille op

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med DF-politikeren, men han nægter at stille op og henviser i stedet til ovenstående tweet.

Vi ville ellers blandt andet have spurgt, om ikke han som politiker har et særligt ansvar for at faktatjekke en påstand, inden han bringer den på sociale medier, hvor den bliver læst af flere tusinder.

Vi ville også gerne have spurgt, om det er normal praksis for Søren Espersen at bringe påstande uden at have undersøgt dem først, og hvorfor han mon troede, at ukrainske kvinder ikke arbejder.