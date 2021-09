DF-profil i retten for deling på Twitter

Politiker og medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse Erik Høgh-Sørensen kræves idømt bøde for at krænke privatlivet med et retweet

En deling af et såkaldt tweet med detaljer fra en voldssag sender nu en DF-profil på anklagebænken.

Folkevalgte i Region Nordjylland for Dansk Folkeparti og medlem af partiets hovedbestyrelse - Erik Høgh-Sørensen - kræves idømt en bøde på 7500 kroner for at videregive andres private forhold.

Konkret mener anklagemyndigheden, at krænkelsen er sket ved at dele billeder på Twitter af en 16-årig gerningsmand og et 14-årig offer i en voldssag fra Sønderborg.

- Jeg ser frem til at blive frifundet, fordi jeg ikke har brudt loven, og fordi anklagemyndigheden misbruger en paragraf, som ikke fra lovgivers side er møntet på sager som denne, siger Erik Høgh-Sørensen og henviser til sager om børneporno.

Samtidig er Erik Høgh-Sørensen anklaget for dele informationer om gerningsmandens navn, som er overstreget i det centrale tweet nedenfor, med sine godt 1100 følgere.

Her er det billede og tekst, som Erik Høgh-Sørensen delte med sine følgere på Twitter, og som han nu ikræves en bøde på 7500 kr. for. Foto: Erik Høgh-Sørensen.

DF-politikeren har tidligere udtalt sig om korruption i politiet, og Erik Høgh-Sørensen mener derfor, sagen mod ham er hævn.

- Det er nok en hævnakt, fordi jeg fordømmer Rigspolitiets ledelse for at skade danskernes retsfølelse, generelt mht. islam og konkret mht. minksagen, Tibet-sagen og Bettina Jensens korruptionssag.

Hverken Nordjyllands Politi eller Syd- og Sønderjyllands Politi kan oplyse, om personen bag det oprindeligt tweet er sigtet. Men det mener Erik Høgh-Sørensen at vide ikke er tilfældet.

- Den person, som lavede det oprindelige tweet, er hverken afhørt eller sigtet, så der er ingen lighed for loven. Det virker som om, at politiledelse og anklagemyndighed bare er ude på at undergrave en islamkritisk folkevalgt midt i valgkampen, siger han.

Syd- og Sønderjyllands Politi havde i den periode mange personer, der blev sigtet for at have delt den pågældende video og billeder fra overfaldet.

I det omfang personerne er konstateret bosiddende i andre politikredse, er sagerne sendt videre til de kredse, oplyser pressemedarbejder Helle Lundberg.

- Har du noget konkret, der understøtter din påstand om hævn og politisk forfølgelse?

- Det er nærmest et bevis, når de ikke går efter den oprindelige ophavsmand, men derimod en, som har lavet et retweet. Det er for mig et bevis for, at de går efter mig personligt, siger Erik Høgh-Sørensen.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan heller ikke oplyse, hvorvidt der er andre personer, som er sigtet for at dele samme tweet som Erik Høgh-Sørensen. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få oplyst, om personen bag det oprindelige tweet er sigtet.

- Tænkte du over, at både offer og gerningsmand var mindreårige, da du sendte navn og billede videre?

- Nej, det vidste jeg ikke, men det er også ligegyldigt, for ofret kan ikke genkendes, og gerningsmanden pralede nærmest på Facebook med sin dominansvold.

- Jeg er medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse, og sagen mod mig bærer derfor præg af politisk motivation, fordi politiledelserne i deres afmagt ikke kan lide, at en politiker beskriver islam som slem.

- Er det nødvendigt at kunne identificere gerningsmand med navn, billede og familiens Grillhus?

- Der er intet galt i at vise, at vold handler om ofre af kød og blod. Voldsmanden offentliggjorde selv sit navn og billede, og forbryderens far gik også ud i medierne. Dermed har politiets ledere og anklagemyndigheden ingen grund til at bruge ressourcer på mig, siger Erik Høgh-Sørensen.

Nordjyllands Politi ikke har kommentarer til de holdninger, som Erik Høgh-Sørensen kommer med i denne artikel.

Sagen mod DF-politikeren er berammet til fredag ved Retten i Hjørring, og der forventes at falde dom samme dag.