DF-profil klager over droppet politisag

Det tidligere medlem af Folketinget, Pia Adelsteen (DF), klager til Statsadvokaten over politiet, som dropper at gå videre med aprilsnar fra nedlagte Radio24syv

Københavns Politi standser efterforskning i sagen mellem det hedengangne Radio24syv og DF'eren Pia Adelsteen, som derfor har valgt at klage over afgørelsen.

Det oplyser Pia Adelsteen, fordi hun mener, at en aprilsnar tidligere i år på Radio24syv, hvor den fiktive journalist Kirsten Birgit udgav sig for at være politiet, var langt over stregen.

- Jeg laver en klage i den her uge og sender af sted til Statsadvokaten. Afgørelsen er utilstedelig, og jeg ser sagen som principiel, siger Pia Adelsteen, som røg ud af Folketinget ved valget tidligere i år.

Det sagde de i radioen Radiosatirikeren og værten den flamboyante karakter Kirsten Birgit præsenterede sig selv som Carsten Nielsen fra Nordjyllands Politi, da han ringede til Pia Adelsteen. - Goddag. Det drejer sig om, at der er en lastbil, der er kørt ind igennem Aporta, lød det med reference til DF-ægteparrets restaurant, som har fået hug for ikke at have nogen overenskomst. - Det er ikke rigtigt, sagde Pia Adelsteen. - Jo. Det er sandt. Der er en dårlig nyhed. Og det er, at det har medført et dødsfald, fremturede den påståede politibetjent, før radioværten satte trumf på den for Pia Adelsteens rædselsvækkende nyhed. - Den gode nyhed er, at det var hende den hysteriske, der ikke ville arbejde, fordi hun ikke fik løn under sygdom. Aprilsnar.

Pia Adelsteen fortæller, hvordan hun 'brød grædende sammen' foran Dansk Folkepartis folketingsgruppe, da hun skulle genfortælle episoden.

- Det kan ikke være rimeligt, at man bare skal sige aprilsnar eller haha, når man har udgivet sig for at være politi og så er alting ok, forklarer hun.

- Det tog mig faktisk rigtig lang tid at komme over, og jeg mener, at det var decideret ondskabsfuldt og noget som man ikke bør udsættes for. Den dag i dag er jeg skeptisk, når folk ringer - simpelthen på grund af 'Kirsten Birgit', siger Pia Adelsteen.

Artiklen fortsætter efter afslaget fra Københavns Politi.

Københavns Politi oplyser, at de standser efterforskningen. Ekstra Bladet bringer brevet med tilladelse fra Pia Adelsteen

Gakgak i æteren med 24syv - seks ting vi vil huske Kirsten Birgit Den æterbårne bryskhed, Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, og hendes håbløse, konfliktsky mellemleder-vatarm, Rasmus Bruun, har gennem de sidste fem år cementeret Radio24Syv og i særdeleshed Den Korte Radioavis som dansk satires flagskib. Ofte med endog meget kontroversielle og udskældte metoder. Som da de ringede til folketingsmedlem Pia Adelsteen og i en aprilsnar sagde, at en medarbejder i værtshuset Aporta i Mariager var død af en lastbilpåkørsel, som ville være undgået med den ringvej, som Adelsteens mand, trafikordfører og Aporta-medejer Kim Christiansen (DF), ville have bygget. Kaninen Allan

Da Radio24Syv i Pinsen 2015 havde dyrevelfærd på dagsordenen, skete der ting og sager. For at illustrere, at danskerne går mest op i den slags, tog værterne en ni uger gammel kaninunge ved navn Allan med i studiet. Efter lang tids diskussion og tilløb i studiet endte vært Asger Juhl med at dræbe kaninen med en cykelpumpe af metal. Det udløste en større shitstorm fra bl.a. Linse Kessler. Ville udstille Dan Park

I 2014 forsøgte 24syv at få udstillet billeder og tegninger af den i Sverige fængslede islam-kritiker Dan Park. Kanalen ville teste ytringsfriheden i kølvandet på Muhammedkrisen. Planerne endte dog med at blive skrinlagt. På MDMA i radioen Den stedse skandaliserede journalist René Fredensborg havde et af sine højdepunkter, da han under en nytårsudsendelse sendte påvirket af MDMA. Det skabte en større debat om både stoffet og om Radio24Syv. Da Fredensborg efterfølgende forsøgte at få smuglet hash og MDMA med til Folkemødet på Bornholm i en bil, som kolleger skulle køre, endte det med en fyreseddel fra kanalen. Fredensborg gjorde dog comeback - bl.a. ved flere optrædener i Den Korte Radioavis Rossen-ballonen

Da Den Korte Radioavis i 2019 ville sætte fokus på det, de udråbte som landets skyggestatsminister, stabchef under Mette Frederiksen Martin Rossen, kopierede de den efterhånden verdenskendte baby-Trump-ballon. Rossen-ballonen - med stabschefen karikeret i SM-outfit og med det, der blev betegnet som en crackpibe i hånden - fik bl.a. lov at svæve få meter over den socialdemokratiske kongres i Aalborg i september. Ghita-vanvid Det stak helt af, da ellers venlige Iben Maria Zeuthen skulle interviewe hele Danmarks diva, Ghita Nørby. I en lang radiodokumentar svinede den 82-årige skuespiller Zeuthen for hendes evner som journalist og interviewer: 'Du er så dum. Du har ikke lov til at være det. Det har du altså ikke. Du må ikke være så åndssvag', lød det undervejs i et af utallige ætsende udfald fra Ghita. Og på et andet tidspunkt: 'Jeg har næsten aldrig set noget så åndssvagt, som dig og dine ørebasser og den der mikrofon, som du nu sidder og allerede har ondt i armen af. Det er det mest dumme, jeg nogensinde har set, og det gør hvert fald, at du aldrig får noget fornuftigt ud af mig.'

Radioboss: Undskyld, undskyld, undskyld

Ekstra Bladet var tidligere på året, hvor sagen rullede, i kontakt med den ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv, Jørgen Ramskov.

Han fortalte, at han hørte med egne ører den ikke for alle lige morsomme aprilsnar i Den Korte Radioavis. Det fik ham efter eget udsagn til straks at beordre en undskyldning sendt af sted til Mariager.

- Vi har jo bare lagt os fladt ned og sagt, det var ikke sjovt, siger radiobossen til Ekstra Bladet.

- Hvorfor var det ikke sjovt?

- Jamen, fordi det skal man ikke. Satire er grænsesøgende og indimellem også grænseløs, men der er også ting, der er over grænsen. Det der var over grænsen. Så er den egentlig ikke længere. Det er ikke sjovt at lave sjov med dødsfald, og man skal ikke ringe til folk på den måde. Og det har vi også lagt os fladt ned og undskyldt over for – både over for Kim Christiansen og Pia Adelsteen.

Se også: Radio24syv trækker stikket

- Hvorfor skulle det lige gå ud over dem?

- Jamen, det er vel dybest set ligegyldigt, hvem det går ud over. Men vi kan godt tage temaet en gang til. Det var en kæmpe fejl, og der er sagt undskyld.

- Det er ikke lovligt at ringe og udgive sig for at være fra politiet, og Pia Adelsteen og Kim Christiansen overvejer nu at gå videre med denne her sag?

- Det kan jeg jo ikke sige noget til. Jeg kan sige, at vi kan ikke gøre andet end at, når vi laver en fejl, så kan vi undskylde. Hvad pokker vil du næsten ellers have mig til at sige.

- Ikke andet end at du kan forholde dig til, at det er strafbart at udgive sig for at være fra politiet, når man ringer til folk, og I risikerer en politianmeldelse.

- Men vi har sagt undskyld.

Op til politiet

Efter Pia Adelsteen onsdag har gjort alvor af sine overvejelser og meldt radiostationen til politiet, gentager Jørgen Ramskov sin undskyldning.

- Nu må vi se, hvad politiet siger. Vi har begået en fejl - en dum fejl - og den har vi undskyldt skriftligt og mundtligt over for Pia Adelsteen og Kim Christiansen, og vi kan ligesom ikke gøre mere. Hvis man begår en fejl, så kan man ikke gøre andet end at undskylde, beklage og prøve at sikre, at den ikke kan gentage sig.

Radiochefen har ikke taget stilling til om man vil erklære sig skyldig, hvis sagen kommer for retten.

- Jeg vil gerne se en sigtelse og tiltale, og så må vi tage stilling til det. Som jeg forstår det, er det ulovligt at give sig ud for at være en politibetjent, og det ser vi på, hvis politiet gør det til en sag, siger han.