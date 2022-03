DF-profil melder Messerschmidt til politiet

DF-formand Morten Messerschmidt er meldt til politiet af partiets byrådsmedlem i Hjørring, Erik Høgh-Sørensen.

Anmeldelsen går på, at Morten Messerschmidt har set igennem fingre med advarsler om 'underslæb, mandatsvig og/eller dokumentfalsk' i den lokale partiforening i Hjørring.

Partisekretær Jens Vornøe og flere lokale medlemmer er også en del af politianmeldelsen. Det oplyser Erik Høgh-Sørensen, der stillede op mod Morten Messerschmidt i formandsvalget.

- Jeg finder det utroligt at skulle politianmelde mit eget parti, men det lader til, at DF's interne finanskontrol er brudt sammen, og alt går an. Det minder om Meld og Feld, bare i Nordjylland, siger Erik Høgh-Sørensen.

'Indblik i bilag'

Bag politianmeldelsen står også flere tidligere medlemmer af Dansk Folkepartis lokalbestyrelse i Hjørring, som i sidste uge opløste sig selv i protest mod partiledelsen.

Alle medlemmer på nær ét forlod partiet med omgående virkning og beskyldte partiformand Morten Messerschmidt for at acceptere mandatsvig. Det er nu blevet til en politianmeldelse, hvor en folkevalgt DF'er også står bag.

- Efter at have fået indblik i bilag og kontoudtog er jeg ikke i tvivl om, at jeg deltager i politianmeldelsen, siger Erik Høgh-Sørensen.

- Der brugt for mange penge på alt muligt andet end noget, vi som lokale medlemmer af partiet kan genkende, især fordi der ikke var medlems-sammenkomster under coronaen, forklarer han.

Ti personer i alt står bag politianmeldelsen ifølge Erik Høgh-Sørensen. Heriblandt fire kandidater til byrådet.

Alletiders Vin

Stridens kerne er en række kvitteringer hos lokale supermarkeder og en vinforretning, som du kan nærlæse, hvis du har Ekstra Bladet+.

DF-afhopperne og Erik Høgh-Sørensen mener, at alt fra spiritus og K-salat til blomkål - indkøbt af lokalforeningens - kan være gået til privatforbrug blandt medlemmer af den tidligere bestyrelse.

- Fra 2018 og frem kan vi foreløbig konstatere forbrug af 18.000 kr. til dagligvareindkøb, hvoraf noget er gaver, men andet er svært at forklare, siger lokalforeningens nu tidligere formand, Kurt Jensen.

- Indkøbsposterne hos Alletiders Vin i Hjørring er mistænkeligt store, og nu viser lokalforeningen sig pludselig at være momsregistreret, fortæller Kurt Jensen.

500 valgplakater

Politianmeldelsen handler også om indkøb af 500 valgplakater, mens ægteparret Lone og Per Hyldig var henholdsvis formand og kasserer i DF's lokale Hjørring-forening.

Ægteparret er meldt til politiet sammen med to andre daværende bestyrelsesmedlemmer.

Per Hyldig fik en stor andel af plakaterne, som først blev leveret et år senere, hvor ægteparret flere måneder forinden var væltet på en generalforsamling.

- Op til kommunalvalget i 2021 er der i al hemmelighed foretaget plakat- og brochureindkøb for mindst 13.000 kr., som stik modsat lokalbestyrelsens beslutning gik til kun tre af kommunens ti DF-kandidater, siger Kurt Jensen.

Pengene kom angiveligt fra en regional pulje - uddelt fra partiet på Christiansborg.

Per Hyldig har fået en påtale fra partiet på Christiansborg for indkøb af valgplakater. For at råde bod på fejlen overførte partiet et tilsvarende beløb samlet til de resterende kandidater.

'Kreativ bogføring'

Eks-DF'erne indtrådte i lokalbestyrelsen i Hjørring i maj 2021. Her opdagede de, hvad de kalder 'kreativ' bogføring begået af den tidligere bestyrelse.

Ifølge medlemmerne advarede de partisektretæren og hovedbestyrelsen både skriftligt og mundtligt i 2021 og i år, uden at der blev grebet ind. Den seneste advarsel blev sendt direkte til Morten Messerschmidt 23. februar i år.

'Vores historik er, at der fra første dag i den nye bestyrelse er blevet spændt ben for os - både fra den tidligere bestyrelse og fra Christiansborg. (...) Der foreligger stort set kun 'mystiske' bilag, der ikke på nogen måde er bogført,' fremgår det af et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Erik Høgh-Sørensen var Morten Messerschmidts rival i formandskampen, men han trak sig før det endelig valg og pegede i stedet på Martin Henriksen som sin kandidat.

For nyligt modtog han en advarsel af DF, hvilket du kan læse mere om her.

Sagen om valgplakater har været behandlet to gange i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, erfarer Ekstra Bladet. Udover en påtale har sagen ikke fået konsekvenser, og Dansk Folkepartis hovedbestyrelse anser sagen for 'afsluttet'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra DF-formand Morten Messerschmidt og partisekretær Jens Vornøe.