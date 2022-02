DF-profil melder sig ud af partiet

Efter en intern krig med Morten Messerschmidt tager Martin Henriksen sit gode tøj og går.

Den mangeårige udlændingeordfører for Dansk Folkeparti forlader partiet, oplyser han til Ekstra Bladet.

- Hvis jeg blev i partiet, ville jeg miste respekten for mig selv. Og så er det bedre bare at gå, siger Martin Henriksen til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft mange gode år og oplevelser i partiet, og jeg har haft mulighed for at kæmpe for mit land. Men jeg synes, at partiet har forandret sig, så den mulighed er der ikke længere for mit vedkommende. Så derfor stopper jeg her, siger Martin Henriksen.

Bliver løsgænger

Ifølge hans formand for DF's lokalafdeling i Stevns, melder han sig ud af Dansk Folkeparti for at blive løsgænger i byrådet i Stevns Kommune.

- Jeg kan bekræfte, at Martin Henriksen her til morgen har orienteret dele af bestyrelsen om, at han agter at forlade Dansk Folkeparti og tage sit mandat med.

- Som jeg har forstået det, melder han sig ud i dag, siger formand Nichlas Nymann til TV 2.

Ekstra Bladet talte med Martin Henriksen efter nederlaget til Morten Messerschmidt på DF’s landsmøde.

Tabte formandsopgør

For knap tre uger siden stod han i et opgør for at overtage formandskabet, efter Kristian Thulesen Dahl trådte tilbage.

Kampen tabte han til Morten Messerschmidt, som han har været i åben strid med.

Senest kunne Ekstra Bladet fortælle, at han trak sig fra hovedbestyrelsen, som han blev valgt ind til ved seneste årsmøde.

- Jeg har siddet i hovedbestyrelsen under Pia Kjærsgaard, da hun var formand, og jeg har siddet der, mens Kristian Thulesen Dahl var formand. Men jeg kan ikke med troværdighed sidde i ledelsen sammen med den nye formand, da jeg grundlæggende ikke respekterer ham, siger Martin Henriksen, der ved flere lejligheder har langet hårdt ud efter Messerschmidt.

Ærgerlig Messerschmidt

Den nyvalgte formand Morten Messerschmidt (DF) er ærgerlig over, at Martin Henriksen angiveligt planlægger at melde sig ud af partiet efter formandsopgøret.

- Det tager jeg til efterretning, Jeg havde håbet, at Martin ville tage imod mit forslag om at inddrage ham i det politiske arbejde i Dansk Folkeparti. Det er jeg naturligvis ærgerlig over, at han har valgt at afslå, skriver han i en skriftlig kommentar.

I forvejen har Martin Henriksen også trukket sig som folketingskandidat.

Martin Henriksen meldte sig ind i Dansk Folkeparti i 2000.

Kristian Thulesen Dahl mener, at det er trist, at Dansk Folkeparti ikke har plads til Martin Henriksen.

- Jeg respekterer Martins beslutning. Men jeg synes samtidig, det er trist, at partiet ikke længere kan rumme rumme Martin, der i årevis var vores meget roste udlændingeordfører, siger Kristian Thulesen Dahl til TV 2.

