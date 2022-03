DF-profil valgt som folketingskandidat i Sønderborg

Europaparlamentarikeren Peter Kofod (DF) vil tilbage i Folketinget ved næste valg.

Han er tirsdag enstemmigt blevet valgt som Dansk Folkepartis folketingskandidat i Sønderborg.

Det skriver TV Syd.

Peter Kofod har siddet i Folketinget for partiet fra 2015 til 2019, hvor han blev valgt til Europa-Parlamentet.

Ved det valg fik han 119.408 personlige stemmer.

Men Peter Kofod har tidligere sagt, at han gerne vil tilbage til Folketinget, når muligheden opstår.

- Jeg savner at sidde i Folketinget, virkelig meget endda, siger han til TV Syd.

I forbindelse med, at Morten Messerschmidt blev valgt som Dansk Folkepartis formand i januar, pegede han på Peter Kofod som sin oplagte næstformand.

Peter Kofod er dog på nuværende tidspunkt ikke næstformand i partiet. Det kræver en vedtægtsændring, når man ikke sidder i Folketinget.

Vedtægterne betyder, at Dansk Folkeparti ikke vælger en næstformand før til partiets årsmøde i september.

Kofod skriver også begejstret på sin Facebookside om valget som folketingskandidat.

- Jeg er dybt, dybt taknemmelig og ydmyg over for opgaven og vil gøre mit bedste for at vise mig værdig til foreningens og sønderjydernes tillid! Mange, mange tak, lyder det blandt andet.

Peter Kofod er 32 år gammel. Ud over pladsen i Folketinget og Europa-Parlamentet, har han også i en periode været medlem af byrådet i Haderslev og regionsrådet i Region Syddanmark.

Han er også tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom, som er ungdomsafdelingen af DF.