DF-profil vil modtage burkaforbud-'tak' til kontroversiel demonstration

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Martin Henriksen møder i dag op til en kontroversiel demonstration og modtager en tak, fordi han har været med til at indføre burkaforbuddet, der træder i kraft i dag.

Det bekræfter han over for BT.

Bag demonstrationen står organisationen For Frihed, og ifølge det venstreorienterede medie Redox vil flere nynazister deltager i demonstrationen.

Modediktatoren: Se mig, se mig, se mig

Det bekymrer dog ikke Martin Henriksen. Til BT siger han:

- For Frihed har spurgt, om jeg vil modtage en tak, og det har jeg sagt pænt ja tak til. Jeg ved ikke, hvem der deltager i alle mulige demonstrationer. Modsat, hvad mange måske tror, er jeg ikke synsk. Folk kan jo komme og gå til demonstrationer. Det kan man jo ikke gardere sig imod, siger Martin Henriksen.

Han fortæller, at han ikke ved, hvem der dukker op til demonstrationen.

Engell: Derfor er DF og LA på total hadekurs

- Jeg har fulgt For Frihed gennem noget tid, og jeg har også talt med nogle af dem, der deltager. Det er mit indtryk, at der er tale om fine folk. For Frihed tager afstand fra nazisme. Det ved jeg positivt, at de gør. Jeg ved, at de kan finde på at bede folk, der er nazister eller bærer nazistiske symboler, om at forlade demonstrationen. Efter min ofpattelse er der tale om en organisation, der gør hvad den kan for at tage afstand fra ekstreme personer.

I dag træder det kontroversielle tildækningsforbud i kraft. Forbuddet betyder, at det bliver forbudt at gå med burka i det offentlige rum.