DF-rådgivere udrenset

Ny spillestil - nye ansigter: - Vi kan ikke tillade os at gro fast i de gamle rutiner, siger gruppeformanden

Tre ud af fem faglige rådgivere er blevet afskediget fra Dansk Folkepartis sekretariat.

De tre blev sendt ud ad døren samme dag i starten af maj, mens coronakrisen stadig påvirkede hverdagen betydeligt på Christiansborg.

Udskibningen har vakt opsigt i folketingsgruppen, fordi de pågældende medarbejdere alle været ansat i partiet igennem en årrække og har skabt nære relationer til folketingsmedlemmerne, som de har rådgivet i det daglige.

Det er partiets nye pressechef, Jesper Beinov, som har ønsket at sætte et nyt og mere moderne hold, oplyser gruppeformand Peter Skaarup.

- Han skal have lov at sætte det nye hold, som skal hjælpe ham og partiet med at vinde næste valg, siger han.

- Når der kommer en ny pressechef og en ny struktur - som vi har lavet omkring den politiske afdeling - skal vi have medarbejdere ind, der passer til den struktur.

- Vi har været rigtig glade for de medarbejdere, men det siger sig selv, at når der kommer en ny chef - beklager fodboldsproget - kommer der en anden spillestil. Der skal nogle andre spillere ind, der skal dække de nye ting, som træneren vil have.

- Men det var måske lidt hårdt at afskedige dem alle tre samtidig og så oven i købet lige i kølvandet på coronakrisen?

- Jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at gå ind i diskussionen om enkelte medarbejdere og deres forhold.

- I får elendige målinger i øjeblikket. Er det et forsøg på at lægge en ny stil?

- Vi skal følge med tiden. Når der kommer en ny pressechef, skal han sætte sit præg på holdet. Og de kompetencer, vi som folketingsgruppe har brug for, kan godt ændre sig.

- Vi kan ikke tillade os at gro fast i de gamle rutiner. Vi skal ud over stepperne og vinde de næste valg, siger Peter Skaarup.

Som ny chef for den politiske afdeling har DF tillige ansat Alexander Søndergaard, der kommer fra Forsvarsministeriet, hvor han arbejdede sammen med pressechef Jesper Beinov.

Peter Skarup oplyser, at andre nye ansættelser netop er faldet på plads.

