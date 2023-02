DF raser og indkalder til samråd: - Ekstrem griskhed!

I Dansk Folkeparti er man faret i flint efter en ny rapport, der afslører, at danskere har betalt overpris for el, gas og varme, fordi tilsynet på området tilsyneladende har sovet i timen.

- Det er virkelig rystende at tænke på, hvordan mange har været ramt af de her prisstigninger og har haft svært ved at betale regningerne, og så er der nogle, der skummer fløden, mens alle kontrolmekanismer slår fejl, siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Han vil nu hive finansministeren i samråd, efter Statsrevisorerne mandag fremlagde en ny rapport, der tegner et billede af alvorlige problemer med tilsynet.

'Helt utilstrækkeligt' og 'meget utilfredsstillende' lød kritikken blandt andet af Forsyningstilsynet, der skal holde de danske forsyningsselskaber i ørerne.

Svinestreg: Stiger 'kun' 700 kr

Griskhed

Morten Messerschmidt vil med samrådet foreholde finansminister Nicolai Wammen (S) sagen og få ministerens ord for, hvordan man både vil sørge for, at danskere, der har betalt uforholdsmæssigt høje regninger, får deres penge igen, og hvordan man fremover vil sikre, at kontrollen på området virker.

- Der er foregået nogle ting, der skulle være bremset i tide, og det er jo forbrugeren, der sidder tilbage som taberen. Der må være måder, så vi kan få pengene tilbage til forbrugerne, eksempelvis med ekstra skat eller andet, så selskaberne ikke bare belønnes for, at tilsynet har svigtet, siger Morten Messerschmidt.

- Har du tillid til forsyningsselskaberne i forhold til at kunne administrere at opkræve danskere deres penge?

- Nej, altså jeg synes, det her vidner om en ekstrem griskhed, hvor man bare har glædet sig over, at tilsynet ikke har virket. Det er, som om man har levet efter en 'går den, så går den'-mentalitet, siger Morten Messerschmidt videre.

- Jeg er virkelig forarget over det.

Finansminister Nicolai Wammen (S) kan se frem til en tur i den varme stol. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nye oplysninger

Mange danskere har længe undret sig højlydt - blandt andet i utallige artikler i Ekstra Bladet - over energiregningerne, der har virket urealistisk høje.

- Er det ikke et udtryk for politisk efterrationalisering, når I så først vil gøre noget nu?

- Vi kan først nu se, at kontrolmekanismerne har slået fejl. Men det er ikke først nu, at vi slår til mod prisstigningerne. Det har vi sådan set gjort i mere end et år, hvor vi foreslog den første krisepakke.

- Men det er bare først nu, at vi sort på hvidt kan se, at det ikke bare er krigen i Ukraine, men også manglende kontrolmekanismer, der er årsag til, at priserne bare er steget og steget, siger Morten Messerschmidt.

Han fortæller desuden, at Dansk Folkeparti længe har stillet sig kritiske over for, om man gik for svagt til forsyningsselskaberne, da det blev muligt at opkræve særskat fra selskabernes overnormale profit og i stedet skulle have opkrævet flere penge fra selskaberne.

