DF-rebel hænger i en tynd tråd

Klap karry eller skrid!

Hvis Anders Vistisen vil gøre sig nogen forhåbninger om at blive i Dansk Folkeparti, skal han simpelthen holde sin kæft.

Og end ikke tavshed kan vise sig at være nok. De kommende dage afgør ledelsen i Dansk Folkeparti nemlig hans skæbne som DF'er.

Det forstår Ekstra Bladet på flere kilder i partiets top.

Anders Vistisen er kommet i unåde, fordi han i Avisen Danmark retter en usædvanlig kritik af Kristian Thulesen Dahls ledelse og politiske kurs. Og den slags gør man ikke ustraffet.

- Det er, som om man har ramt en mur med 120 kilometer i timen, men man slingrer videre, siger Vistisen blandt andet.

Dræbende

Da avisen spørger, om Kristian Thulesen Dahl er den rette leder, er hans svar uldent:

- Det er jo ikke sådan, at jeg har andre kandidater, og det er suverænt op til folketingsgruppen og årsmødet at afgøre, hvem den politiske leder af DF er. Men det skal da ses som en meget klar opfordring til ledelsen om at tage et meget klart standpunkt i forhold til, hvad der skal ske nu, lyder det fra Anders Vistisen.

Partistifter Pia Kjærsgaard kalder over for Ritzau Vistisens udtalelser 'dræbende', og kræver, at der drages konsekvenser over for det tidligere medlem af Europa-Parlamentet.

- Det er op til hovedbestyrelsen. Jeg mener absolut ikke, at man bare kan sidde det overhørig, siger hun.

Søndag formiddag blev der afholdt virtuelt hovedbestyrelsesmøde i Dansk Folkeparti. Her stod Anders Vistisen ganske alene med sin kritik.

Igennem mødet haglede kritikken ned over ham, bekræfter flere deltagere.

Skoleret

Om otte dage mødes hovedbestyrelsen igen. Hvorvidt Anders Vistisen til den tid stadig er blandt de 12 mødedeltagere, er yderst usikkert, lyder det fra kilderne.

Ekstra Bladet forstår, at Anders Vistisen i den kommende uge skal stå skoleret over for Kristian Thulesen Dahl og partiledesen. De kræver en forklaring.

Udkommet af de møder bliver afgørende for, om Anders Vistisen kan beholde sin partibog.

Ekstra Bladet har dette forår afdækket, hvordan det syder og bobler i Dansk Folkepartis bagland. Adskillige lokalformænd ønsker en udvidelse af hovedbestyrelsen for at stække topledelsens magt efter tre valgnederlag i træk.

Anders Vistisen er dog den første som har taget bladet fra munden med åben pande.

Han ønsker ikke at uddybe sine synspunkter over for Ekstra Bladet.

Peter Skaarup: Det går ikke

Gruppeformanden for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, pakker ikke tingene ind over for Andes Vistisen og andre partimedlemmer, som skulle pønse på yderligere konstruktiv kritik af Kristian Thulesen Dahl.

- Hvis man har noget negativt at sige om partikolleger, holder vi det internt. Sådan har vi det i Dansk Folkeparti.

- Der er blevet talt med alvorlige og store bogstaver over for Anders Vistisen for at sikre, at det er indskærpet, siger han.

- Burde I ikke tage en åben dialog og lægge den hårdtslående stil på hylden?

- Nej, det kommer ikke til at blive ændret. Kritik af partiet og kolleger holder vi internt. Det går ikke, at hovedbestyrelsesmedlemmer er de første til at komme med kritik af kolleger.

- Det er en skærpende omstændighed, når man sidder som hovedbestyrelsesmedlem. Det kan vi ikke rigtigt arbejde med.

- Det er én mand i hovedbestyrelsen. Må I ikke tåle debat om, hvilken vej skibet skal sejle?

- Selvfølgelig er der hele tiden internt en debat om, hvor vi skal stå. Det har vi i folketingsgruppen, i hovedbestyrelsen og i partiet løbende. Men når man kritiserer kolleger…, det går ikke.

- Sporene fra Fremskridtspartiet skræmmer?

- Dansk Folkeparti blev dannet, efter Fremskridtspartiet brød sammen, fordi der hele tiden var åbenlyse skænderier mellem medlemmer. Det kulminerede med landsmødet i 1995, hvor Kristen Poulsgaard råbte tøsedrenge efter Kristian Thulesen Dahl og mig, slutter Peter Skaarup.

