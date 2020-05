DF-rebel undgår eksklusion

Anders Vistisen kan tørre sveden af panden.

Han kan forsat kalde sig medlem af Dansk Folkeparti.

Det står klart efter et hovedbestyrelsesnøde i Dansk Folkeparti mandag.

Kristian Thulesen Dahl udtaler:

- Vi har haft brug for fysisk at mødes i dag i Hovedbestyrelsen for at komme videre oven på Anders' kritik, lyder det fra partiformanden i en skriftlig udtalelse til pressen fra partiet.

DF-bossen gør klart, at han fredag drak 'spandevis af kaffe' med Anders Vistisen.

Nu er stridsøksen begravet.

- Vi skal simpelthen ikke spilde danskernes tid med internt palaver, siger partiformanden.

Anders Vistisen er blevet taget så meget til nåde, at han skal sidde i et udvalg sammen med Kristian Thulesen Dahl, som skal se frem mod kommunalvalget i efteråret næste år.

Ingen andre kandidater

Den tidligere leder af partiets gruppe i Europa- Parlamentet og medlem hovedbestyrelsen hang ellers i en tynd tråd efter at have ytret offentligt kritik af partiformand Kristian Thulesen Dahls ledelse.

Men han slipper altså med en reprimande og løftede pegefingre fra partiledelsen, fordi han i den seneste uge har holdt lav profil. Og desuden har stået skoleret for Kristian Thulesen Dahl.

Ikke et eneste interview er det blevet til om ordene i Avisen Danmark, hvor han blandt andet betegnede Dansk Folkeparti som et trafikuheld og såede tvivl om sin opbakning til formanden med ordene:

- Det er ikke sådan, at jeg har andre kandidater.

Hans kritik udløste en slet skjult trussel fra partistifter Pia Kjærsgaard, som kaldte Anders Vistisens udfald 'dræbende'. Om hans fortsatte medlemskab konstaterede hun:

- Det er op til hovedbestyrelsen. Jeg mener absolut ikke, at man bare kan sidde det overhørig, sagde hun blandt andet.

I sidste weekend umiddelbart efter de gnubbede ord kom et hovedbestyrelsesmøde i Dansk Folkeparti til kun at handle Anders Vistisen. De 11 andre medlemmer stod ved den lejlighed i kø for at skælde ham hæder og ære fra.

En eksklusion svævede derfor fortsat uvist i luften efter mødets afslutning, erfarede Ekstra Bladet fra flere højtstående kilder.

Men faren er altså nu at være drevet over for Anders Vistisen, der stod for at rydde op i Bruxelles efter skandalen om Morten Messerschmidt, Meld og Feld, som fik partiet til at tilbagebetale millioner til det europæiske fællesskab, som partiet ellers er så inderligt skeptiske over for.

Hvorvidt pengegriseriet, som Ekstra Bladet afslørede, bliver en sag ved de danske domstole, er fortsat under overvejelse hos Bagmandspolitiet.

Dansk Folkeparti bliver i øjeblikket målt historisk lavt hos meningsmålingsinstituterne. Søndag kom en måling fra Voxmeter, som gav partiet sølle 6,2 procent.

Det er en yderligere nedtur i forhold til valget for knap 11 måneder siden, hvor 8,7 procent af vælgerne stemte på DF.

