DF ripper op i Løkke-strid: Han er til salg

Dansk Folkeparti mener, at ny afsløring om Lars Løkke og de såkaldte kvotekonger bekræfter, at man kan købe sig til taletid hos statsministeren

Dansk Folkeparti ripper nu op i en betændt strid med Lars Løkke Rasmussen.

DF's fiskeriordfører, Ib Poulsen, gentager den hårde kritik af statsministeren, som han rejste tidligere på året forud for et samråd om Løkkes forhold til fiskeriets såkaldte kvotekonger.

Dengang fik Ib Poulsens angreb Venstres Claus Hjort Frederiksen helt op i det røde felt. Det var noget 'svineri', som Ib Poulsen var ude i, lød det fra forsvarsministeren.

Men efter at Information har afsløret nye detaljer fra de nytårskure - eller torskegilder - i Thyborøn, som Lars Løkke Rasmussen har deltaget i de seneste år, tager Ib Poulsen igen bladet fra munden.

– Hvad sagde jeg: Man kan købe sig til taletid hos statsministeren. Det var netop det, jeg sagde op til samrådet i sin tid, lyder det fra Ib Poulsen.

Taler og sketches

De omstridte nytårskure arrangeres af kvotekongen John-Anker Hametner Larsen i samarbejde med skibsmægler Ture Korsager.

Officielt handler arrangementerne om at samle penge ind til LøkkeFondens arbejde med 'drenge på kanten’. Men arrangørerne har også en anden dagsorden.

Ture Korsager således forklarer til Information, at arrangørerne hvert år siden den første nytårskur i 2014 ligeledes har sørget for, at der har været taler og sketches om fiskeriets udfordringer, som har været henvendt til Lars Løkke Rasmussen.

Valuta for donationerne

At fiskerne forventede valuta for donationerne til LøkkeFonden, bekræftes af Fridi Magnussen, der er formand for landets største fiskere i Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Ifølge Information husker han, at Ture Korsager kontaktede ham for at bede om en donation i forbindelse med et arrangement, der skulle 'markere fiskeriet'. Det handlede ganske vist også om at støtte nogle utilpassede drenge.

Men det var ikke det primære, tilføjer Fridi Magnussen.

– Det var fiskeriet, der var det primære, siger han til Information.

På den baggrund konstaterer Ib Poulsen om kvotekongernes hensigt med donationerne:

– Det udmærkede projekt med LøkkeFonden er ikke det, der har optaget dem. Så kunne de have givet penge til så meget andet. De vidste, at når de gav penge til det her, så fik de taletid med statsministeren, siger DF’eren.

I samråd

Lars Løkkes forhold til kvotekonger har tidligere bragt statsministeren i massiv modvind. Ekstra Bladet har afsløret, at John-Anker Hametner Larsen har givet Løkke et gratis ferieophold i sit feriehus i Skagen.

Desuden har Ekstra Bladet kunnet fortælle, at Løkke og fru Sólrun har deltaget ved en firmafest, som storfiskeren var vært for.

Dengang skulle en presset Løkke forklare sig overfor Folketinget i et samråd.

På baggrund af de nye oplysninger i sagen har Enhedslisten kaldt Lars Løkke Rasmussen i endnu et samråd. DF's Ib Poulsen bakker op om dette:

- Jeg synes, at det er udmærket, at statsminister kommer og forklarer sig endnu engang. Jeg vil som sidste gang deltage og lytte til, hvad der bliver sagt, siger han.