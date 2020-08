DF roste aftale i går - brokker sig i dag

I går roste Dansk Folkeparti aftalen om en hårdere indsats mod corona-smitte blandt indvandrere, som partiet selv har skrevet under på.

Aftalen var 'fin', skrev DF's gruppeformand Peter Skaarup på Twitter.

Men allerede i dag efterlyser Dansk Folkeparti svar på, hvad aftalen konkret indebærer.

Det sker efter et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S).

- Det er meget fint, at Mette Frederiksen siger, at der er et problem med smitten blandt ikke-vestlige indvandrere. Men det er jo totalt fraværende, hvordan regeringen så har tænkt sig at gribe den her smitte an, siger Skaarup.

Partierne i blå blok slog under forhandlingerne til lyd for, at der skal være mere konsekvens, hvis folk ikke overholder en corona-karantæne.

Men det har regeringen allerede mulighed for. Og det lykkedes ikke blå blok at få regeringen til - for eksempel - at bruge fodlænker for at holde smittede i karantæne.

Mette skrev ikke ned

- Vi er jo kommet med nogle ret præcise forslag. At vi skal have elektronisk fodlænke for smittede, der overtræder reglerne. Sådan nogle kontante ting var jo noget, vi godt kunne tænke os at høre fra Mette F. Men det kom der jo ingenting om.

- Du skrev i går på Twitter, at DF's 'massive pres' for at sætte ind overfor smittekæder i særlige grupper, var lykkedes. Hvordan hænger det sammen med din kritik nu?

- Altså, det lykkedes at få regeringen til at erkende det her problem. Men det, vi ikke kunne få regeringen med på, var de præcise ting, som jeg nævner. Men det kunne vi ikke få regeringen til at skrive ned.

- Du skrev: "Fin coronaaftale på plads. Vores massive pres for at sætte ind overfor i særlige grupper - sammen med de øvrige blå partier - lykkedes". Men det lyder jo ikke som om, det er lykkedes, hvis du ikke aner, hvordan der skal sættes ind overfor de her særlige grupper?

- Jo, det lykkedes at få skrevet: Myndighederne skal derfor have fokus på at sætte målrettet ind overfor særlige grupper, der på et givet tidspunkt fylder særligt i statistikkerne.

- Men hvad er det værd, hvis der ikke er noget konkret?

Jo, men så står der også... nu skal jeg lige se her: 'Efterleves selvisolation ikke, kan der tages skridt til at isolere de smittede ved brug af påbud efter den gældende lovgivning', refererer Skaarup blandt andet fra aftaleteksten.

Intet nyt

- Men alle jeres forslag om fodlænke, forsamlingsforbud i ghettoer, obligatorisk brug af mundbind i ghettoerne, det er jo blevet hældt ned ad brættet, så hvordan kan den coronaaftale, I er med i, betegnes som "fin"?

- Nej altså, jeg vil ikke sige, at de er hældt ned ad brættet. Regeringen er bare ikke villig til at skrive ned, at man bruger de initativer. At gøre det, vil være op til myndighederne. Det er det, der står i aftalen.

- Men har myndighederne ikke hele tiden haft den mulighed?

- Jo, det har de. Altså, der er ikke noget, de ikke har i den her epidemilov - den er så også meget vidtgående - problemet er bare, hvis man ikke bruger den.