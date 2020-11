DF sætter Mette bag tremmer: - Der ligger den fint

Tre tunge, sorte bjælker stryger ned foran Mette Frederiksens ansigt. Baggrundslyden er dyster.

Dansk Folkeparti har netop udsendt en kampagnevideo på de sociale medier, hvor statsministeren bliver fremstillet som en leder bag tremmer.

Selv mener Mette Frederiksen, at videoen er udtryk for import af grimme politiske virkemidler fra USA.

- Der sker en amerikanisering i sprogbrug - og nu med videoer. Jeg synes, man skal tage diskussionen med hinanden, siger statsministeren, da Ekstra Bladet viser hende et skærmbillede fra videoen.

Skærmbillede fra DF's video. Foto: DF

Kristian Thulesen Dahl, formand for DF, taler udenom, da Ekstra Bladet og andre medier konfronterer ham med videoen.

- Er det ikke et nyt niveau i på video at insinuere, at ens politiske modstander skal i fængsel?

- Det er din tolkning, at det er fængselstremmer, siger DF-lederen.

- Er det ikke tremmer?

- Vi ønsker at give udtryk for, at det er en ekstremt alvorlig sag. Vi mener faktisk, at loven er brudt, og hun har ansvaret for det.

Helt rimelig debat

- Det her er ikke tremmer?

- Jeg vil bare sige, nu gør nogen noget ud af, at det skulle være en meget hård debat. Så skal man tilbage i historiebøgerne. Det her er ikke en speciel hård debat. Vi har haft en helt rimelig debat i betragtning af, hvad det her drejer sig om. Jeg har siddet inde i Folketingssalen, hvor Socialdemokratiets formand sagde, at 'stuerene bliver I aldrig'.

- Hvis det ikke er tremmer, hvad er det så?

- Det må enhver forholde sig til.

- Hvad synes du, det er?

Sidste spørgsmål svarer DF-formanden ikke på.

Da en reporter sammenligner videoen med Donald Trumps 'lock her up'-retorik over for Hillary Clinton, afviser han:

- Nej, jeg mener, hvis ikke man anerkender, at der er en meget, meget stærk vrede i det danske folk over den måde, tingene foregår på, så tager man fejl. Det er godt, at statsministeren tager ud i landet og taler med folk de kommende dage.

- Vil I lade videoen ligge på sociale medier?

- Der ligger den fint, slutter DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

