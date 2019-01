DF støtter S-forslag om pensionsalder

Dansk Folkeparti støtter Socialdemokratiets plan om differentieret pension og agter at gennemføre den, uanset om der er blåt flertal efter valget.

Det skriver DR Nyheder.

- Jeg går i første omgang efter at få forligspartierne samlet. Kan det ikke lade sig gøre, er jeg parat til at gå sammen med de partier, der vil tale om det her.

- Hvis de partier, der står bag en politisk forståelse, også har et flertal efter et valg, så er det den politik, der bliver gennemført, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Socialdemokratiet præsenterede udspillet for en uge siden.

Den nye rettighed skal målrettes dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Socialdemokratiet afsætter tre milliarder kroner til planen.