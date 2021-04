DF-top: Bliv som næstformand, Morten

Både Pia Kjærsgaard og Søren Espersen bakker op om, at Morten Messerschmidt bliver på posten som Dansk Folkepartis næstformand, selvom han er tiltalt for fusk med skattekroner

Selvom Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, nu er tiltalt for at fuske med EU-midler - altså skattekroner - så skal han ikke trække sig fra posten.

Sådan lyder meldingen fra de to toneangivende stemmer i folketingsgruppen, tidligere formand Pia Kjærsgaard og tidligere næstformand Søren Espersen.

Det skriver de begge i en sms til Ekstra Bladet.

Søren Espersen uddyber:

'Jeg er overbevist om, at der er kæmpe opbakning til Morten i folketingsgruppen og i partiet generelt.'

Nul og niks

Messerschmidts forsvarsadvokat har oplyst til Ritzau, at han er tiltalt for uberettiget brug af omkring 100.000 kroner for et sommergruppemøde i Skagen, som EU betalte til.

- Jeg ved ikke, hvor mange ting pressen har skrevet om, og så ender det med det her ene gruppemøde i Skagen. Det er jo nul og niks i forhold til det, der har martret os i årevis.

- Er det det rene ingenting, siger du?

- Det må de ordne til retssagen, det har jeg ingen forstand på.

Har betalt 1,6 millioner tilbage - vil betale en million mere I foråret 2016 fastslog EU-parlamentet, at det 'europæiske parti' Meld og fonden Feld havde misbrugt EU-støttemidler svarende til knap tre millioner kroner. Heraf besluttede Dansk Folkeparti i maj samme år at betale cirka halvdelen - svarende til 1,6 millioner kroner tilbage. Efter Ekstra Bladets afsløringer af bl.a. de EU-betalte sommergruppemøder i oktober 2016, meddelte partiet, at man ville betale yderligere knap en million kroner (955.210 kroner) tilbage. Disse penge inkluderer sommergruppemødet i Skagen 2015, som nu indgår i tiltalen mod Messerschmidt. Men beløbet på knap en million kroner er dog blot sat på en spærret konto hos DF. Angiveligt fordi EU ikke ville modtage pengene før antisvindel-jægerne i Olaf og det danske bagmandspoliti havde efterforsket sagen færdig. Vis mere Vis mindre

Fortryder intet

- Hvad siger det om talentmassen i Dansk Folkeparti, at vælger at have en næstformand, der er rejst tiltale imod, frem for at vælge en, der ikke er det?

- Det var faktisk min opfindelse, at Morten overtog efter mig

- Og det har du ikke fortrudt nu, set i bakspejlet?

- Nej, det var på tide, at jeg overlod posten til Morten, og han gør det godt.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har reageret på tiltalen ved at kalde sagen 'træls'.