DF-top om Thulesen Dahls beslutning: Strid har overskygget alt

Det er godt for Dansk Folkeparti og for Kristian Thulesen Dahl (DF), at den tidligere formand har taget en beslutning om sin fremtid i partiet.

Det siger René Christensen, politisk næstformand i Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl har fredag morgen meddelt, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved næste folketingsvalg. På grund af interne konflikter i partiet.

- Jeg tænker, at det er noget, Kristian har tænkt over i lang tid for at kunne komme med den udmelding, siger René Christensen.

- Men det er også godt, når man har det sådan, og det er det, man ønsker, at man så får meldt det ud. Det er godt for Kristian at få det sagt, og det er også godt for Dansk Folkeparti, at vi får den melding fra Kristian.

Der har i længere tid været spekulationer om, hvorvidt Kristian Thulesen Dahl ville fortsætte i Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl var formand for partiet i lige omkring ti år. Han stoppede på den post i januar, efter at partiet havde fået et dårligt kommunalvalg.

Siden har der udspillet sig flere konflikter offentligt, blandt andet mellem Kristian Thulesen Dahl og hans efterfølger, Morten Messerschmidt.

- Vi har haft en periode nu, hvor det har været lidt svært, og alting er blevet talt ind i noget lidt udefinerbart. Når nogen har sagt det ene, og nogen har sagt noget andet, er det blevet læst meget negativt det hele.

- Jeg ville gerne have, at han havde truffet beslutningen om at blive og kæmpe for Dansk Folkeparti. Nu har han truffet den her. Og når han har det sådan, skal han jo gøre det.

René Christensen ser beslutningen som en mulighed for fremover at tale mere politik end konflikt.

- Det har overskygget de politiske projekter, vi har arbejdet med. Vi er i gang med at pudse formen af på Dansk Folkeparti og gøre os lidt mere moderne.

- Det ville vi da godt have haft til at fylde mere end de her interne ting, siger den politiske næstformand og tilføjer:

- Jeg tror, man skal anerkende, at politikere er også mennesker. Sådan er det. Og så tror jeg nu, at nu er man nået til målstregen, hvor Kristian har gjort regnebrættet op, hvad han gerne vil, og det skal man jo anerkende.

