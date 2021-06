DF-top om tørklæde-drama: - Det er ikke en stor sag

To prominente medlemmer af DF har haft et større skænderi, men partitoppen vil ikke forholde sig til, hvad partiets linje er

- Jeg synes ikke, jeg har nogen mening om det.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup, da han bliver spurgt, om statsministeren gør reklame for islam, når hun bliver vaccineret af en kvinde med tørklæde.

To medlemmer af hans parti har dog en meget klar og ikke mindst forskellig holdning til det.

Martin Henriksen har udtrykt netop det synspunkt på Facebook, og Politiken har kunnet fortælle, at medlem af Europaparlamentet for DF Peter Kofod mener, at det er 'langt over stregen'.

Henriksen har så kvitteret ved at sige, at Kofod ikke kommer til at lukke munden på ham, men der måske er andre, der kan.

Derfor har Ekstra Bladet spurgt Dansk Folkepartis top om netop dette.

- Det er ikke for mig noget, jeg behøver at snakke om, siger partiets gruppeformand Peter Skaarup, da Ekstra Bladet spørger, hvad partiets linje er.

Det virker jo til, at to medlemmer af jeres hovedbestyrelse er dybt uenige. Hvad mener du?

- Jeg er mest optaget af, om Danmark vinder kampen mod Belgien her om lidt, så jeg er ikke så optaget af det, du spørger om, siger Skaarup.

Tulle: - Det er ikke en stor sag

Har du talt med Kofod og Henriksen om, hvad linjen i partiet er?

- Hvem jeg taler med internt i Dansk Folkeparti er ikke noget, som skal gå via medierne. Det tager jeg med de pågældende, siger Kristian Thulesen-Dahl til Ekstra Bladet

Men det er jo kommet frem i medierne. Skylder I ikke vælgerne en forklaring på, hvad linjen er?

- Jeg synes ikke, det er en stor sag, at man har en debat, om man synes, tørklædet er et symbol på noget, vi ikke bryder os om, og i hvilke sammenhænge det indgår i. Det er en debat, vi altid har haft i Dansk Folkeparti

Hvis det ikke er en stor sag, så kan du vel nemt melde ud, hvad linjen er i partiet?

- Nej, for jeg mener ikke, at det er et problem, at der er folk i DF, der mener noget forskelligt om brugen af tørklæde, siger Thulesen-Dahl til Ekstra Bladet.