DF-vidner med nye forklaringer

Hukommelsen hos vidner i Meld- og Feld-sagen hænger tilsyneladende nøje sammen med den øjeblikkelige partibog.

Det var meget tydeligt under torsdagens retsmøde, hvor fire nuværende og et tidligere medlem af Dansk Folkeparti skulle vidne i straffesagen om EU-svig og dokumentfalsk mod DF-formand Morten Messerschmidt.

Tre af DF-vidnerne kom nye forklaringer i forhold til, hvad de tidligere har oplyst til politiet og som vidner, da straffesagen kørte i første omgang ved Retten i Lyngby sidste sommer.

Kim Christiansen, Dorthe Ullemose og Henrik Brodersen røg alle ud af Folketinget i 2019, men de er stadig aktive medlemmer af partiet. Tidligere har de klokkeklart afvist, at have deltaget i en Meld-konference eller et EU-seminar midt under DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Men nu forklarer de alle, at der om tirsdagen - på sommergruppemødets midterste dag - blev afholdt et EU-seminar.

Kim Christiansen blev eksempelvis spurgt af anklageren, om han i august 2015 deltog i en EU-konference arrangeret af det europæiske parti Meld.

- Ja, det kan man jo sige, at jeg gjorde om tirsdagen, svarede Kim Christiansen.

Nogenlunde samme spørgsmål fik Dorthe Ullemose.

- Jeg ved ikke, hvad Meld og Feld er. Men jeg har deltaget i en EU-konference. Jeg ved ikke, om det var et seminar eller en konference, eller hvad det var. I må kalde det, hvad I vil. Jeg ved, at vi brugte en formiddag på at diskutere EU, fastslog Dorthe Ullemose.

Også Henrik Brodersen blev spurgt, om han har deltaget i begivenheder arrangeret af Meld.

- Ja det er gået op for mig. Siden jeg var her sidst, har jeg undersøgt det. Oppe i Skagen havde vi jo sommergruppemøde, hvor der var lagt emner ind om EU, lød det fra Henrik Brodersen. Den nye forklaring begrundede han med, at han havde gjort sig mere umage - og bl.a. efterfølgende havde ringet til DF's sekretariat på Christiansborg, som havde oplyst, at 'det var et Meld-arrangement'.

De tre er stort set enige med folketingsmedlemmet, Alex Ahrendtsen, som er et af forsvarets nye vidner.

- Altså det, der skilte sig voldsomt ud i forhold til andre år, var omfanget af EU-stoffet om tirsdagen. Jeg husker tydeligt, at det var 9-12, at vi behandlede det politisk, og så efter frokost var det lidt mere løst, forklarede Alex Ahrendtsen, der ikke er i tvivl om, at han havde været til et helt særskilt arrangement tirsdag formiddag - og at Morten Messerschmidt var værten.

Så vidt torsdagens fire vidner med partibogen i behold. Det mangeårige folketingsmedlem Bent Bøgsted skiftede sidste år til Danmarksdemokraterne. Dog uden at genopstille ved valget. Han vidnede også sidste år i Lyngby - og fastholder i modsætning til de tidligere DF-kammerater sin forklaring.

Han afviste, at der var en særlig EU-konference midt under partiets interne sommergruppemøde. Han huskede tirsdagen for en fodboldkamp og en tur i klitterne.

- Som jeg ikke deltog i, fordi jeg skulle have ny hofte. Jeg har ikke holdt et oplæg på en Meld-konference. Jeg holdt det på DF’s sommergruppemøde, lød det.

Dermed lægger han sig op ad de to frafaldne top-DF'ere, Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup, som tirsdag også afviste, at der havde været en Meld-konference i Skagen i 2015 under DF's sommergruppemøde.