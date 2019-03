DF vil have dyrere cigaretter: Så meget skal de koste

Dansk Folkeparti går ind til forhandlinger om sundhedsreformen med et forslag om at hæve prisen på cigeretter med otte kroner over fire år

Længe har man talt om prisstigninger på cigaretter, men nu sker der måske noget.

Dansk Folkeparti vil gå ind til aftenens forhandlinger om sundhedsreformen med et forslag om at hæve prisen på cigaretter med otte kroner over de næste fire år.

Partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, foreslår en model med en prisstigning på to kroner om året, skriver DR.

- Hvis vi hæver cigaretafgifterne - selv med en moderat stigning - så vil det faktisk betyde, at vi kan hente mellem én og halvanden milliard kroner ekstra fra rygerne frem mod 2025. Dem kan vi så bruge på at forstærke vores sundhedsvæsen, siger han til mediet.

Forventer opbakning

Venstre mener også, at prisen på cigaretter bør stige, men de har endnu ikke meldt nogen konkrete tal ud.

Kristian Thulesen Dahl forventer dog, at de vil se positivt på forslaget, og at det på den måde giver anledning til at blive mere konkrete på området.

Skatteminister Karsten Lauritzen(V) ønsker ikke, at priserne skal stige så meget, at det kommer til at øge grænsehandlen, fordi danskerne simpelthen vil køre udenlands for at købe deres cigaretter.

Det er Dansk Folkeparti enige i, og derfor skal man ifølge Kristian Thulesen Dahl afstemme prisen nøje, så man undgår den øgede grænsehandel.

Sundhedsvæsnet

Pengene fra de højere priser vil Dansk Folkeparti øremærke til sundhedsvæsnet.

- Vi vil have, at der bliver flere penge til at bygge det nære sundhedsvæsen op, som jo også er en del af regeringens sundhedsreform. Men vi er nervøse for, at de seks milliarder kroner, som regeringen har sat af frem mod 2025, er for få penge til at drive det nære sundhedsvæsen fremover, siger Kristian Thulesen Dahl til DR.

Derfor vil Dansk Folkeparti finansiere yderligere to milliarder kroner til sundhedsvæsnet gennem de øgede cigaretpriser.

Liberal Alliance er det eneste parti, som har afvist, at priserne på cigaretter bør stige. Blandt resten af partierne på Christiansborg er der bred enighed om en prisstigning, men indtil videre er der endnu ikke sat nogen konkrete tal på.