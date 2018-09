DF: Mere dansk musik i slankere DR

Danmarks Radio skal være mere fokuseret med færre kanaler, mindre konkurrence om nyheder med aviser og mere dansk musik - også fra provinsen.

Sådan forklarer Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, DR's nye public servicekontrakt. Den gælder fem år og er forhandlet mellem DR og Kulturministeriet efter en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (DF).

- Det har været vigtigt at sikre, at der er nogle grundlæggende ting, som DR leverer til danskerne. Det er public service - det, som danskerne ikke får andre steder, skal de have hos DR, siger Peter Skaarup.

- Så skal vi stille nogle bedre krav til nogle af de ting, som DR leverer.

DR skal sende mere dansk musik også fra provinsen. Det er et af DF's krav, påpeger Peter Skaarup.

DR sammenlægger DR K med DR2, forklarer han.

- Vi ser ingen grund til, at man ikke kan sammenlægge kanaler og stadig være til stede med public service fra DR. DR2 har fungeret vældig godt. Jeg ser ingen problemer i at sammenlægge DR2 og DR K, siger Peter Skaarup.

Spørgsmål: I har angrebet DR for at konkurrere med private medier om nyheder på internettet. Hvor langt skal DR ned?

- Når vi nu har private mediehuse og TV2, er der ingen grund til, at DR producerer en række ting, som de private kan tjene penge på, siger Peter Skaarup.

- Det er fint, hvis der drosles ned på ting, som går private medier i bedene.

DR skal spare 20 procent af budgettet over fem år. Det er ikke for meget, mener Peter Skaarup.

- Når danskerne betaler for at se film og den nyeste sport andre steder, så må regningen over licensen og nu skatten blive mindre. Det er op til DR, hvordan de omsætter disse spareplaner, mener Peter Skaarup.

Spørgsmål: DF har været på kant med DR om tv-serien "1864" og andet. Er spareplanen en hævnakt?

- Nej. Det er det bestemt ikke. Det er rigtigt, at der har været sager, hvor vi ikke synes, at DR har været alsidig nok. Det er fuldstændig korrekt. Men samlet set handler det om at modernisere DR, siger Peter Skaarup.