DF vil stoppe perverse psykologer

Psykologer kan fortsætte med at praktisere, selvom de er mistænkt for overgreb på klienter. Nu vil Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti ændre lovgivningen

En psykolog blev fredag dømt for at misbruge sin klient som sexslave. Mens efterforskningen og retssagen stod på, kunne han lovligt fortsætte sin praksis, selvom Psykolognævnet vurderede, at han var til fare for andre patienter.

Nu er han fundet skyldig i at have udnyttet sin klient gennem flere måneder, men fordi psykologen har anket dommen, kan han igen fortsætte med at praktisere frem til landsrettens afgørelse.

- Det er grotesk og forkert og burde slet ikke kunne lade sig gøre. Jeg tror, de færreste af os vil behandles af en voldtægtsforbryder, siger Liselott Blixt, der er psykiatri- og sundhedsordfører i Dansk Folkeparti.

Psykologen kunne ikke stoppes, fordi reglerne er anderledes for psykologer end for tandlæger, sygeplejersker, læger og andre sundhedspersoner. Hvor de andre automatisk mister retten til sin titel og til at behandle, hvis de får frataget deres autorisation, kan psykologer fortsætte som ikke-autoriseret.

- Helt konkret bør psykologerne lovgivningsmæssigt lægges ind under Sundhedsministeriet og være en del af sundhedsvæsenet. Det er der, de hører til - de behandler jo folk og hjælper dem til at få de bedre, siger Liselott Blixt.

Sundhedsgruppen i DF undersøger lige nu muligheden for, at alle psykologer kommer ind under Sundhedsministeriets lovgivning og dermed skal have en autorisation, som man kan tage fra dem, hvis de bryder regler, begår massive fejl eller udnytter klienter.

Opbakning

Det ser umiddelbart lovende ud for Liselott Blixts forslag.

- Det er uacceptabelt og frygteligt, og jeg vil gerne være med til at gøre det, der skal gøres her på Christiansborg, så det kan stoppes. Det taler ind i det underliggende problem, at der stadig bliver gjort forskel på fysiske og psykiske sygdomme, siger Pernille Schnoor, sundheds- og psykiatriordfører for Alternativet.

Også Enhedslistens sundhed- og psykiatriordfører, Peder Hvelplund, mener, at der skal føres tilsyn med alle psykologer.

- Herudover skal Psykolognævnet have flere muskler, så de kan fratage psykologer retten til at praktisere. Det skal ikke være sådan, at man skal helt til domstolene for at fratage en psykolog sin titel, siger han.

Ministeren lader vente på sig

Psykologer er underlagt lovgivningen i Børne- og Socialministeriet. Det er derfor ministeren Mai Mercado, der har det overordnede ansvar.

- Spørgsmålet om autorisation er noget, regeringen vil kigge på i forbindelse med regeringens samlede handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025, skriver den konservative minister Mai Mercado i en mail.

Problemstillingen er ikke ny for hende. Allerede tilbage i august fik hun et paragraf 20-spørgsmål fra Kirsten Normann fra SF:

- Mener ministeren, at det er rimeligt at en psykolog, som er blevet frataget sin autorisation grundet en sigtelse for at have forgrebet sig på en klient, fortsat kan praktisere og endda uden tilsyn fra Sundhedsstyrelsen? lød spørgsmålet.

Siden da er ingenting sket, men nu virker regeringspartiet Venstre åbne over for en konkret lovændring.

- Det er fornuftigt, at regeringen ser nærmere på, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, og hvordan det i så fald kan ske mest hensigtsmæssigt, skriver Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, i en mail.