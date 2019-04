DF vil tvangsfjerne kæledyr: Dyrenes Beskyttelse er uenige

Dyr, der har befundet sig på et internat i mere end tre måneder, skal tvangsfjernes fra deres ejer, som ikke kan tage sig af dem, fordi vedkommende eksempelvis er varetægtsfængslet eller tvangsindlagt.

Det mener otte politikere fra Dansk Folkeparti, der i forening stillede lovforslag til Folketinget om et såkaldt pasningsloft for anbragte dyr 1. marts.

Dyrenes Beskyttelse er uenige

Men det er ikke den rigtige løsning, mener man hos Dyrenes Beskyttelse, hvor man hellere vil se på de enkelte sager i stedet for at lovgive sig ud af det.

- Nej, vi mener ikke, at man kan skære det så skarpt op og lovgive sig ud af det her. Det er vores holdning, at der skal tages individuelle hensyn i de her situationer, fordi der er tale om en gruppe mennesker, der er meget udsatte i forvejen, og deres nærmeste relationer er formentlig de her dyr, siger Jens Jokumsen, der er familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse.

Jens Jokumsen oplyser, at Dyrenes Beskyttelse passer cirka 150 dyr om året for folk, der enten er fængslede eller indlagt.

Kattens Værn på Frederiksberg. Arkivfoto: Joachim Adrian

Det offentlige skal betale

Folketingsmedlem og dyrevelfærdsordfører for DF Karina Due er en af de otte politikere bag forslaget. Hun peger blandt andet på, at det i øjeblikket er det offentlige, der skal betale, når dyr havner på internatet i længere perioder.

- Hvis man ikke kan tage vare på sit dyr, har man jo alle muligheder for selv at indgå en aftale med nogen der kan tage sig af det i den periode, man ikke selv kan. Man kan sørge for, at det kommer på en eller anden form for pension. Hvis man ikke gør det, og politiet internerer dyret, så er det jo det offentlige, der skal betale og drage omsorg for dyret, siger hun og tilføjer:

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, er det ikke et optimalt liv for et dyr at være på et internat.

Karina Due kender ikke prisen

Ved I, hvor meget det koster at have dyrene på internater i længere perioder?

- Jeg har ikke nogen tal på, hvor meget det koster, men jeg har tal på, hvor mange dyr det drejede sig om i 2018, siger hun og henviser til sin egen ordførertale i Folketingssalen.

Her oplyste hun, at Dyrenes Beskyttelse i 2018 havde 66 hunde, 67 katte og 36 andre dyr i internat på grund af ejerens indlæggelse eller fængsling. Hun oplyste desuden, at Dyreværnet samme år havde 47 hunde, 30 katte og 11 andre dyr.

Dyreinternatet i Hillerød. Arkivfoto: Linda Johansen

Forslag skal suppleres

Kan du forstå, at nogen bliver nervøse over udsigten til, at man kan få sit kæledyr fjernet, hvis man eksempelvis er indlagt i en længere periode?

- Ja, det kan jeg godt forstå, og derfor kan dette forslag ikke stå alene. Der skal være en social indsats for dem, så man for eksempel igennem Dyrenes Beskyttelse eller Dyreværnet har nogle plejefamilier, der kan tage dem i den periode. Jeg er helt sikker på, at både Dyreværnet og Dyrenes Beskyttelse vil være behjælpelige med at skaffe en plejefamilie i sådan nogle situationer, siger Karina Due.

Dyr trives rigtig dårligt

At det er muligt at finde plejefamilier til de efterladte dyr, bekræfter Dyreværnet, der da også er begejstret over, at DF nu har foreslået at fastsætte en grænse for, hvor længe dyr må opholde sig i et internat.

- Vi oplever, at de her dyr ofte bliver syltet hos os, når ejerne enten bliver fængslet eller indlagte. Vi oplever også, at en del af de her dyr trives rigtig dårligt, og vi kan ikke rigtig gøre andet end at holde på dem og håbe på, at nogen en dag henvender sig til os, siger Dyreværnets direktør, Rikke Christensen-Lee, til Ekstra Bladet.

Indespærret kat hos Dansk Dyreværn i Århus. Arkivfoto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

