DF'er æder sine ord: Skal spille andenviolin

Han var fuldstændig klar i mælet.

- Jeg har valgt, at jeg går efter at blive spidskandidat til parlamentet. Det er over et år siden, at jeg meddelte det til partiet. For mig er det den eneste position, der er relevant.

Sådan sagde DF's nuværende nummer ét i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, i sommer til Avisen Danmark.

Men DF'eren æder nu sine ord.

Kvindelig nummer tre

Han vil nemlig tage til takke med at være nummer to på DF's liste, når danskerne til maj skal stemme til Europa-Parlamentsvalget.

Derfor vil han i valgkampen og formentlig de følgende fem år agere andenviolin for Dansk Folkeparti i Bruxelles.

Det har foreløbigt ikke været muligt at få Anders Vistisens egen kommentar til hans kovending.

Også Pia Adelsteen kommer til at stille op til parlamentsvalget. Derfor vil hun ikke gå efter en plads i Folketinget ved det kommende valg.

