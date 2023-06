DF'er beskyldt for lodret løgn

Dansk Folkepartis stjernefrø i Folketinget Nick Zimmermann bliver af byrådskolleger beskyldt for at lyve

Ifølge en stribe byrådskolleger i Randers har Dansk Folkepartis Nick Zimmermann løjet dem lige op i ansigtet. Og nu skal han svare for sig. Det skriver Jyllands-Posten torsdag morgen.

Til avisen fortæller flere af byrådsmedlemmerne, at de er chokerede og vrede over at være blevet talt helt usandt til.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger et af medlemmerne til avisen.

Syg med syg på

Nick Zimmermann er formand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune, der tirsdag skulle holde sit sidste møde inden sommerferien. Et møde, der ifølge Jyllands-Posten havde mange vigtige punkter på dagsordenen.

Men inden mødet ringede Nick Zimmermann til udvalgsmedlemmerne og fortalte dem hver især, at der var afbud fra fire ud af syv udvalgsmedlemmer. Det betød, at udvalget ikke ville være beslutningsdygtigt, og han foreslog derfor, at det blev aflyst.

Annonce:

Men det passede ikke. Faktisk var der kun afbud fra næstformanden, Jens Peter Hansen, der selv havde meldt det til udvalget et par dage før.

Mødte op alligevel

Et møde kan kun blive aflyst, hvis medlemmerne er enige om det. Og derfor mødte fem af de syv medlemmer op til mødet. Væk var kun Jens Peter Hansen og så Nick Zimmermann selv.

Hvilket åbenlyst gjorde det noget usandsynligt, at fire medlemmer skulle have meldt afbud over for Nick Zimmermann.

- Jeg snakkede med Nick to gange i løbet af dagen, hvor han forsøgte at overtale mig til at aflyse mødet. Det er virkelig skræmmende, hvis han bevidst har løjet over for udvalget.

- Hvis ikke Nick Zimmermann kan redegøre for det, må man antage, at han har løjet. Og jeg synes, det er alvorligt, hvis en udvalgsformand lyver over for udvalget, siger Enhedslistens medlem af udvalget, Frida Valbjørn, til Jyllands-Posten.

Annonce:

Zimmermann forklarer sig

Ifølge byrådsmedlemmerne kan en forklaring på løgnen være, at Nick Zimmermann ikke selv kunne komme til mødet. Og så hellere ville have det aflyst end at stå som fraværende, hvilket ser dårligt ud for en udvalgsformand.

Til JP siger Nick Zimmermann, at han gjorde alt for at få mødet afholdt, at andre har mere fravær end ham, og at han forsøgte at gøre det muligt at deltage online.

Ifølge avisen siger Nick Zimmermann desuden, at han forudsatte et afbud fra udvalgets konservative medlem, Bo Vestergaard, med en reference til hans vægt og det faktum, at mødet 'indebar fysisk udfoldelse'.