DF'er bryder loven på motorvejen: - Jeg lytter til musik

Med en håndholdt mobil i hånden, i en bil med sit eget ansigt på siden, susede Dansk Folkepartis færdselsordfører, Kim Christiansen, afsted på motorvejen ved Aarhus Nord onsdag eftermiddag.

Dansk Folkepartis færdselsordfører har ellers tordnet mod bilister, der bruger deres telefon, mens de kører bil.

'Det er jo udtryk for mangel på respekt for trafiksikkerheden og sine medtrafikanter, hvis man har behov for at tale i telefonen under kørslen, og så ikke anskaffer sig den smule udstyr det kræver, at gøre mobilen håndfri,' sagde han i en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti, da bødestraffen for at tale i mobiltelefon, mens man kører bil blev forhøjet i 2011.

I december sidste år har Kim Christiansen sammen med et enigt folketing været med til at skærpe straffen for at køre i bil, mens man bruger mobiltelefon, så det i fremtiden koster et klip i kørekortet og en bøde på 1500 kroner.

Personen, som Ekstra Bladet har fået billedet af ønsker ikke sit navn frem, men fortæller, at Kim Christiansen kørte omkring 100 km/t., mens han havde mobilen op til øret.

Han fortæller, at han så Kim Christiansen tage mobilen fra det ene øre til det andet.

Kim Christiansen har siden januar 2016 været forman for færdselssikkerhedskommisionen.

Ulovligt

Det til trods for, at det klart og tydeligt fremgår af færdselslovens paragraf 55a, at 'Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner'.

Den paragraf gælder al brug af mobiltelefon.

- Al betjening af håndholdt mobiltelefon hører ind under paragraf 55a. Om du taster en adresse i GPS, tager et billede, finder et musiknummer, hvor du betjener din mobiltelefon håndholdt, siger Christian Berthel fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kim Christiansen er færdselsordfører for Dansk Folkeparti og nærstformand for Transport- Bygnings- og Boligudvalget

Konfrontation: Kløende øre eller musik?

Da Ekstra Bladet først kontakter Kim Christiansen med henblik på at få en kommentar til billedet fortæller han, at han sikkert bare klør sig i øret på billedet, og at han ikke har flere kommentarer.

Kort tid efter ringer han dog tilbage til Ekstra Bladet med en ny forklaring.

- Jeg har siddet og lyttet til noget musik på min telefon, som jeg lige havde været i studiet og lave. Jeg har håndfri i bilen, så jeg har ikke siddet og snakket i telefon i hvert fald.

- Det ved jeg ikke om er ulovligt.

- Jeg kan se på Twitter, at nogen skriver, jeg har kørt 130 km/t. Skal jeg så lægge sag an mod dem for at beskylde mig for at gøre 130 km/t.? For det har jeg ikke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kim Christiansen taler ikke i telefon. Han lytter til et stykke musik, han lige har været i studiet og indspille, fortæller han. Privatfoto

- Men ifølge færdselsloven må man ikke benytte sig af mobiltelefon under kørsel. Så det er vel ulovligt?

- Jeg har ikke talt i mobiltelefon. Jeg har lyttet til et stykke musik. Det kan godt være, at det var en fejl. Det må jeg så tage til efterretning, hvis man ikke må det.

- Det må jeg lade være med en anden gang.

- Så du erkender, at det er en fejl, at du har siddet og lyttet til et stykke musik med din telefon oppe til øret?

- Ja, hvis man ikke må det. Det burde jeg måske vide, men jeg har ikke tænkt over det, fordi jeg har håndfri mobiltelefon.

- Da vi snakkede sammen lige før, fortalte du mig, at du kløede dig i øret, men det var altså ikke det?

- Det var, fordi jeg blev lidt sur over, at I overhovedet gider beskæftige jer med det her. Det er lige meget, hvad jeg gør, så er I der med et eller andet. Hvis det ikke er det ene, så er det det andet.

- Bliver I først glade, når jeg stopper i politik?

- Jeg har ingen holdning til, om du er i politik eller ej. Jeg beskæftiger mig med det her, fordi det er beskæmmende, at en færdselsordfører bruger sin telefon, mens vedkommende kører bil.

- Jeg sidder og lytter til noget musik. Det er det eneste tidspunkt, jeg har haft noget i ørene.

Taget til efterretning

- Ifølge færdselsloven må du ikke benytte dig af en håndholdt mobil, mens du kører bil, og det gør du her.

- Så har jeg jo gjort noget forkert. Det må jeg så tage til efterretning.

- Burde du ikke vide det som trafikordfører?

- Jo, jo, jo. Det burde jeg selvfølgelig, jeg har bare ikke lige tænkt over det. Jeg er glad for, at jeg nu er blevet gjort opmærksom på det. Det kommer selvfølgelig ikke til at ske igen.

- Jeg beklager selvfølgelig, hvis det ikke er lovligt. Det kommer ikke til at ske igen.