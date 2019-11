DF'er forlader politik: Skal være far

Vejen til forældreskabet har været lang for Jeppe Jakobsen, der forlader politik for at være der for sit kommende barn

I mange år har politiske debatter, udvalgsmøder, samråd i Folketinget og møder i byrådet og regionsrådet fyldt Jeppe Jakobsens liv. Men snart er det slut.

Fra nytår siger den 31-årige DF'er farvel til politik. Han og hustruen, Anne, skal være forældre, og intet er vigtigere end være der for barnet.

Det fortæller Jeppe Jakobsen til Ekstra Bladet.

Se også: Fik skideballe for at blande sig: Henriksen bliver ved

Ved Folketingsvalget i 2015 lykkedes det Jeppe Jakobsen at blive valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti. To år senere sikrede han sig en plads i Holbæk Byråd og en formandspost i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Men allerede inden da havde han repræsenteret partiet i Region Sjælland og i Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse.

- Det har været en svær beslutning, men også en utrolig let beslutning. Politik har fyldt enormt meget i mit liv, siden at jeg blev folketingskandidat som 18-årig.

- Men de tanker og idealer, jeg har om at være far, hænger ikke sammen med, at jeg kan bruge så meget tid på politik, som jeg har gjort. Enten skal man sylte nogle møder, ellers skal man være meget væk hjemmefra, siger Jeppe Jakobsen.

Lang og hård vej

Ved det seneste folketingsvalg før blev han vraget af vælgerne, men det er ikke derfor, han forlader politik.

- Der er kun en ting, der altid har fyldt mere i mit liv, og det har været børn, siger Jeppe Jakobsen og fortæller, at vejen til en positiv graviditetstest har været lang og hård for parret.

- Det har fyldt rigtig meget for os i tre-fire år. Vi er ovenud lykkelige, men vi har også haft lidt svært ved at tro på, at det faktisk er lykkes,.

Parret bliver forældre til maj.

Mens Jeppe Jakobsen helliger sig sin nye rolle som far og pædagogstudiet ved siden af, er det partifællen Brian Schäffer, der overtager Jakobsens mandat.