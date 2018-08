DF'er går imod ledelsen: Nægter at fjerne skud-opfordring mod flygtninge

Formand for integrationsudvalget i Faxe kommune kritiseres af DF-ledelsen for at opfordre spansk politi til at skyde på migranter, men afviser at fjerne opslag

Steen Petersen, Dansk Folkepartis formand for integrationsudvalget i Faxe byråd, nægter at fjerne en opfordring til spansk politik om at skyde mod migranter for at ramme.

Afvisningen kommer, selvom Dansk Folkepartis ledelse har taget afstand fra opslaget og sagt, at Facebook-opslaget skal fjernes.

- Jeg er ikke blevet bedt om at fjerne noget. Jeg har ved egen kraft ændret teksten, så der ikke står, at jeg taler på vegne af hele udvalget. Men ingen har bedt mig om at fjerne noget. Der er mange, der ikke forstå, at der er regler for magtanvendelse. Og dem skal spansk politi selvfølgelig følge. Og hvis de får fat på migranterne, skal de selvfølgelig ikke skyde dem siger Steen Petersen i et interview med Ekstra Bladet.

- Men på din Facebook-profil står der stadig, at du opfordrer spansk politi til at skyde mod migranter. Det tager dit partis ledelse afstand fra og siger, at du ikke skal blande dig i som byrådsmedlem i Faxe. Vil du fjerne opslaget?

- Jamen, jeg er ikke alene dansk brorger, men også europæisk borger. Vi har set, hvordan migranterne først strømmede til Grækenland. Det kunne EU ikke håndtere, så bestikker man - eller betaler hedder det jo officielt - Tyrkiet for at tage sig af det. Men så finder de nye veje. Først Italien og nu Spanien. Vi europæere har lov til at stå sammen om den migrantbølge, der strømmer ind i Europa.

- Men nu siger din partisekretær, at du vil blive bedt om at rette teksten af dine kolleger fra DF i byrådet. Vil du efterkomme det?

- Det er ikke en tekst, jeg har tænkt mig at fjerne. Det kan være, jeg retter teksten til. Det er helt legitimt at mene, at vi som europæiske borgere har en ret til at forsvare os mod de menneskemasser, der strømmer ind i vores kontinent.

- Så du vil ikke efterkomme din ledelses opfordring?

- Hvis det er sidste udvej - og de ikke kan stoppe menneskemasserne på anden måde, så er det en del af reglerne. De skal følge reglerne, selvfølgelig. Men jeg vil ikke tage afstand fra, at et folk kan forsvare sig, siger Steen Petersen.

Ledelse: Det skal fjernes

Dansk Folkepartis normalt kontante partisekretær, Poul Lindholm Nielsen, har tidligere mandag morgen taget skarpt afstand fra Steen Petersens opfordring til spansk politi.

- Vi tager selvfølgelig afstand fra, at man opfordrer til at skyde på andre mennesker. Jeg ved, at der bliver taget hånd om det lokalt, og at en af hans kolleger fra DF i byrådet har skrevet til ham og bedt ham om at fjerne det. Og at det også kommer til at ske, siger Poul Lindholm til Ekstra Bladet.

- Spansk politi har deres egne regler. Det er ikke noget, en mand nede i Faxe skal sidde og blande sig i. Og han skal slet ikke gøre det på vegne af integrationsudvalget, lyder det kontant fra partisekretæren.