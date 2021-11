DF'er peger på Kofod: - For det første har han ikke en retssag

Der er optræk til kampvalg om formandsposten i Dansk Folkeparti.

I baglandet deler vandene sig, for særligt tre kandidater er på alles læber: Morten Messerschmidt, Peter Kofod og Inger Støjberg.

Folketingskandidat og lokalformand i Herning Jakob Kjærsgaard peger på Peter Kofod, som han kalder både 'oplagt', 'talentfuld' og med evnerne til at tage over.

Men også af en anden grund.

- I mine øjne er det for det første, fordi han ikke sidder med nogen retssager, siger Jakob Kjærsgaard.

- Ja, det er vel en god start eller hvad?

- Jamen, sådan kan man se på det. Det er ærgerligt, for både Inger og Morten er dygtige, men retssagerne komplicerer det hele. Og det taget i betragtning er Peter også et mere sikkert valg

- Men Peter ville også kunne starte et generationsskifte. Og så mener jeg, at han er sin generations største talent i partiet.

Afviser ikke

- Hvad hvis det ender med, at Messerschmidt bliver frikendt? Ville Kofod så stadig være bedre?

- Det ved jeg egentlig ikke. Jeg vil tage det til den tid.

Partiets hovedbestyrelse skal i dag beslutte, hvornår medlemmerne skal vælge den nye formand. Flere i Dansk Folkeparti har ønsket, at det først sker, når sagerne er afsluttet. Det ønske tilslutter Jakob Kjærsgaard sig.

Ved mødet, der bliver afholdt i Fredericia, afviste Kofod ikke selv, at han kunne blive kandidat til posten. Men han gentog flere gange, at det ikke er væsentligt på nuværende tidspunkt.

Ingen grænse for straf

Han afviser ikke, at Morten Messerschmidt kan blive en god kandidat, når hans sag har været for retten. Og det kræver ikke nødvendigvis en frikendelse.

- Hvor hård en straf må han maksimalt få, hvis han stadig kan være din formand?

- Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, jeg har sat en grænse. Jeg tror, at når der kommer en dom, så kan man ligesom mærke, om det er passende eller ej.

- Men fængselsstraf - uanset om det er betinget eller ubetinget - er no-go?

- Det ved jeg ikke. Det tror jeg, jeg vil kunne mærke på mavefornemmelsen, hvis det skulle ske.

Han fortæller, at han heller 'ikke vil løbe skrigende væk', hvis Inger Støjberg ender som formand, men kalder det 'atypisk', fordi hun til den tid vil have været i partiet meget kort tid.

Tulle trak sig for sent

Dansk Folkeparti skal nu finde en ny formand, efter Kristian Thulesen Dahl dagen efter kommunalvalget meldte ud, at han vil trække sig.

Det skete efter et valg, hvor partiet blev mere end halveret.

Som det ser ud lige nu, hælder Jakob Kjærsgaard til Peter Kofod som ny formand. Foto: Dansk Folkeparti

Men hvis man spørger Jakob Kjærsgaard, trækker formanden sig en postgang for sent.

- Helt ærligt, så er det et valg for sent. Men jeg vil rose ham for at tage ansvar for vores dårlige valg. Og så skal han have ros for alle de gode ting, som man skal huske, han også har gjort for partiet.

- Men det var på tide, han trak sig. Det havde været mere passende at have gjort efter folketingsvalget.

Ved valget i 2019 fik Dansk Folkeparti blot 8,73 procent af stemmerne. Ved forrige valg løb DF med hele 21,1 procent.

