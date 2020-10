DF'er sat på plads efter sexisme-kommentar: Uacceptabelt

Det tog ikke lang tid, fra Morten Østergaard onsdag var fortid som formand for Radikale Venstre, til DF'eren Erik Høgh-Sørensen sendte en stikpille af sted mod partiet.

'Jeg kan benægte, at jeg har taget, eller vil tage, noget kvindeligt radikalt folketingsmedlem på låret. Min beslutning er stålsat. Det skyldes deres udseende,' skrev Erik Høgh-Sørensen på Twitter.

Opslaget var ledsaget af et billede af den radikale folketingsgruppe og var en slet skjult hentydning til, at Morten Østergaard for knap ti år siden havde taget partifællen Lotte Rod på låret.

En episode, der onsdag var med til at koste ham jobbet.

Blot ni minutter senere blev opslaget fulgt op af endnu en kommentar.

'Undskyld, jeg glemte at inkludere EU-parlamentarikerne i mit #MeToo løfte vedr. radikale kvinder @karmel80 (Karen Melcher, red.) er præsentabel, men lyver på vælgermøder om Danmarks stemmeandel i EU's Ministerråd. Dvs. hun falder også for mit kvalitetskrav,' skrev Erik Høgh-Sørensen.

Ikke acceptabelt

Erik Høgh-Nielsen er regionsrådsmedlem for DF og medlem af partiets hovedbestyrelse.

Men kommentarerne hører ingen steder hjemme i Dansk Folkeparti. Det understreger partisekretær Poul Lindholm i en sms til Ekstra Bladet.

'Sexisme er et alvorligt emne og giver anledning til meget debat. Jeg vil ikke udtrykke mig på den måde, som Erik gør. Det er ikke acceptabelt. Og det har vi også sagt til ham,' skriver Lindholm.

Ekstra Bladet har spurgt, om 'ikke acceptabelt' betyder, at Erik Høgh-Sørensen har fået en påtale eller en advarsel. Det vil DF ikke svare på.

'Vi har været i kontakt med ham med den besked,' er meldingen.

Afsporet debat

Over for Ekstra Bladet kalder Erik Høgh-Sørensen sit opslag for 'en halv vits'.

- Det er en kritik af de radikales kvindelige folketingsgruppe. De overser de reelle problemer med sexisme og har ikke fokus på de mørketal, der er i voldtægtssager.

- Det er ikke det, du skriver?

- Nej, men det skal ses i den sammenhæng. Jeg mener, at de er med til at afspore debatten.

- Nogle ville måske indvende, at dit opslag gør det samme ...

- Det vil jeg anerkende, men det har ikke været hensigten. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er imod seksuelle krænkelser. Det er derfor, jeg udstiller radikales hykleri, siger Erik Høgh-Sørensen.

- Du har selv en datter. Hvad ville du tænke, hvis hun kom hjem og fortalte om seksuelle krænkelser, som andre lavede 'halve vitser' med?

- Jeg ser med allerstørste alvor på sexchikane. Også mere end Radikale Venstre selv.

DF'eren bekræfter, at han har været i kontakt med partiet efter sit opslag, men at det ikke får ham til at tage opslaget ned.

- Det er noget, vi har taget internt i partiet, siger Erik Høgh-Sørensen.