DF'er står frem: Pønser på Messerschmidt-opgør

Merete Dea Larsen overvejer at stille op til formandsvalget, fordi Morten Messerschmidt ikke skal have magten over Dansk Folkeparti foræret uden alternativ

Borgerkrigen i Dansk Folkeparti får måske en ny soldat i skudlinjen.

DF'eren Merete Dea Larsen overvejer lige nu, om hun skal gå op mod Morten Messerschmidt, fordi det er vigtigt med et kampvalg om formandsposten i partiet.

Det oplyser byrådsmedlemmet fra Roskilde, der i år blev valgt ind i partiets hovedbestyrelse, og som fra 2015 til 2019 sad i Folketinget for Dansk Folkeparti.

- Jeg går og overvejer at stille op. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Merete Dea Larsen.

'Morten er dømt for svindel'

I weekenden annoncerede Messerschmidt i Berlingske, at han gerne afløser Thulesen Dahl som formand. Med i Messerschmidts planer er også Peter Kofod, der er medlem af Europa-Parlamentet for DF.

Kofod skal nemlig være næstformand og eventuelt overtage formandsposten fra Messerschmidt, hvis Messerschmidt også bliver dømt for EU-svindel og dokumentfalsk i landsretten og dermed ikke kan være DF-formand.

- Du ved, at Morten Messerschmidt stiller op i en pakkeløsning med Peter Kofod. Når du overvejer at stille op, så må det vel betyde, at du ikke foretrækker den løsning?

- Jeg synes, det er svært, når Morten er dømt for svindel, siger hun.

- Så jeg mener, at medlemmerne skal have en valgmulighed, og hvis de så vælger Morten alligevel, så er det et aktivt valg fra medlemmer, og så vil jeg have fuld respekt for det, fortæller Merete Dea Larsen.

Kovending i Roskilde

Ekstra Bladet spurgte allerede Merete Dea Larsen om hendes formandsdrømme på mødet i DF's hovedbestyrelse 20. november. Her afviste hun klart at være kandidat, som det fremgår af klippet nedenfor.

Mereta Dea Larsen var slet ikke kandidat til formandsposten i DF før mødet i hovedbestyrelsen 20. november. Det er hun måske nu

Nu lyder der dog helt andre toner fra byrådsmedlemmet siden 2005.

- Jeg har aldrig haft nogen ambitioner om at stille op som formand, men vi står i en situation, hvor vi skal vælge ny formand ud af det blå, og der synes jeg, at det er oplagt med valgmuligheder for vores medlemmer, forklarer hun.

- Derfor afventer jeg for at se, hvem der kommer på banen.

- Tænker du på Inger Støjberg?

- Det kunne være Inger, Martin Henriksen eller andre, som kunne overveje at stille op, siger Merete Dea Larsen.

Intrigerne i toppen

- Overvejer du at stille op sammen med Martin Henriksen?

- Det er der nogle, der nævner, men det er ikke noget, som vi har snakket om, siger hun.

- Hvad gør du dig af overvejelser om partiets politik, hvis du lancerer dit formandskandidatur?

- Det er ikke vores politik, som den er gal med, det er intrigerne i toppen af partiet, og det smitter af hele vejen ud. Derfor har der ikke været en platform at føre politik på, fordi det er blevet overskygget.

- Det er rigtig ærgerligt, fordi vi har en rigtig god politik.

- Har du talt med Kristian Thulesen Dahl om dine overvejelser?

- Nej.

- Ved du, hvornår og hvordan du gør brættet op?

- Nej, jeg afventer lidt, og vi har god tid, så jeg går lige og tænker over, hvad jeg gør, forklarer hun.

Formandsvalget er 23. januar i forbindelse med et ekstraordinært årsmøde. Indtil videre er det kun næstformand Morten Messerschmidt, som har meldt sit kandidatur.

Kandidater har indtil 7. januar til at meddele, at de stiller op.

