DF'er stopper i hovedbestyrelsen

Da Martin Henriksen trak sig fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti ovenpå hans nederlag i formandsvalget til Morten Messerschmidt, blev det bornholmske Rene Danielsson, der overtog hans plads i DF's hovedbestyrelse.

Det viser sig nu, at det blev en kort fornøjelse for René Danielsson. Han stiller nemlig ikke op igen, når DF holder årsmøde til september. Det fortalte han, da Dansk Folkeparti Bornholm holdt grundlovsmøde søndag.

Det skriver TV2Bornholm.

Interne magtkampe

René Danielsson lægger ikke skjul på, at det er de interne magtkampe og samarbejdsvanskeligheder, der har ført til beslutningen.

Ifølge René Danielsson har man brug for et medlem af hovedbestyrelsen, der kan agere fredsmægler imellem de stridende parter i partiet på Christiansborg.

- Jeg er måske ikke det mest diplomatiske menneske, fordi for mig burde sagen være vigtigere end folks egne ambitioner, egoer og lignende, så der er nogle andre, der skal ind og løse den opgave, siger Rene Danielsson til TV2Bornholm.

Nævner ingen navne

René Danielsson sætter ikke navn på hvilke medlemmers opførsel, der har ført til hans afgang. Han siger dog i interviewet, at man skal mere end 'blind og døv' for ikke at have opdaget de samarbejdsvanskeligheder, der er på Christianborg.

De seneste uroligheder i partiet kom på valgaftenen for folkeafstemningen i onsdags. Her blev tidligere formand Kristian Thulesen Dahl væk fra partiets egen valgfest.

Den beslutning kaldte nuværende formand, Morten Messerschmidt, for 'helt vildt mærkelig'.