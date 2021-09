DF'er til modangreb: Glamour-drenge vil gøre os stuerene

De hårde angreb på DF's udlændinge-hardhitter, Martin Henriksen, har nået et uacceptabelt niveau.

Så klar er beskeden fra partiets Tanja Quade Madsen, som er spidskandidat til kommunalvalget i Fredensborg Kommune.

- Vi er under niveauet af 'Paradise Hotel'. Det er så pinligt, konstaterer hun.

- Glamour-drengene Vistisen og Kofod står for en noget slappere udlændingepolitik. Det virker, som om de vil have et pænt og stuerent parti.

Modangrebet kommer, efter at Martin Henriksen i sidste uge måtte lægge ryg til en barsk kritik fra Søren Espersen og Pia Kjærsgaard, efter han på et partimøde i Hjørring havde ytret ønske om en skærpet kurs i udlændingepolitikken.

Martin Henriksen har i kølvandet på skideballen sagt, at han nu regner med at miste sin plads i partiets hovedbestyrelse.

Men Tanja Quade Madsen afviser, at Martin Henriksen skulle have gjort noget galt.

- Martin har ikke sagt noget, som andre højere oppe i hierarkiet ikke har sagt. Det er blevet personligt. Da han var udlændingeordfører, stod han for fuldstændig det samme som i dag - men dengang var det fint nok.

- Martin er vores svar på Inger Støjberg. Vi har ikke råd til at miste ham. Vi har ikke råd til, at han ikke sidder i hovedbestyrelsen. Det er Martin, som taler til de vælgere, som er på vej over til Nye Borgerlige. Det er meget enkelt.

- Så kører man en smædekampagne - samtidig benægter man, at der er en fløjkrig. Men det er der jo helt tydeligt. Man skal virkelig være ubegavet for ikke at se det.

- Glamour-drengene, hvor kommer det udtryk fra?

- Sådan er det bare. De er jo de fine herrer, lyder det fra Tanja Quade Madsen.

Hendes skudsmål er opsigtvækkende, fordi hun med åben pande siger det, som DF'ere højere i hakkeordenen kun tør hviske i krogene. Angrebet på Martin Henriksen var en brik i det igangværende magtspil i partiet.

- Er du sendt i byen af Martin Henriksen?

- Nej, jeg har slet ikke talt med ham. Vi spillede hjemløsefodbold på Rådhuspladsen. Det er det eneste tidspunkt, jeg har talt med ham.

- Nu kritiserer du jo også selveste Pia Kjærsgaard, og det er ikke ligefrem hverdag i jeres parti.

- Med al respekt for Pia så hun er lige så meget med til det som de andre. Partistifterne bør være et forbillede og gå foran med det gode eksempel. Det er lige så trist, som det er grimt. Det bør alle holde sig for gode til.

Peter Kofod og Anders Vistisen til højbords med Kristian Thulesen Dahl. Arkivfoto: Jens Dresling

- Hvorfor råber du op?

- Fordi det rammer os lokalt nu. Vi har Danmarks mest utrygge boligområde i kommunen i Islandshøjparken i Nivå. Så nytter det ikke noget, der blive sået tvivl om, hvor vi står henne.

- Vi har ikke tid til at få skudt i skoene, om vi nu også har fået clearet med Kofod og Vistisen.

- Mig bekendt har Martin Henriksen hverken peget fingre ad Pia Kjærsgaard eller Søren Espersen. Man stener ham direkte i pressen. Det er tilstande som i Mellemøsten i overført betydning. Det klæder ikke noget parti.

- Du kommer fra Morten Messerschmidts baghave. Mig bekendt er Martin Henriksen og Morten Messerschmidt langtfra de bedste venner.

- Man kan jo ikke være bedste venner med alle. Men det er ikke noget, jeg har hørt.

- Nu forsvarer du Martin Henriksen. Du kommer fra Morten Messerschmidts hjemmebane. Forstår du, jeg er forvirret?

- Jeg kan bare sige, at glamour-drengene spænder ben. Martin er bare strammeren.

- Men vil Messerschmidt være en bedre formand?

- Det har jeg slet ikke taget stilling til. Vi har Thulesen Dahl, og ham bakker jeg 100 procent op om. Det bør alle andre også gøre.

- Hvis Morten Messerschmidt skal være formand, har han vel brug for deres opbakning - altså dem, du kalder glamour-drengene?

- Jeg ved det ikke. Nu er der lige en Meld og Feld-sag, der skal overstås.

- I weekenden venter årsmødet, hvor Thulesen Dahl risikerer at miste sit flertal i hovedbestyrelsen. Det kan pludselig gå stærkt ...

- Det har du en pointe i - det er trist, vi er nået herud, hvor mange kører personlig hetz på en partifælle. Jeg kan ved gud ikke forstå det, siger Tanja Quade Madsen.

Konflikten mellem Martin Henriksen og Peter Kofod fik for alvor opmærksomhed, da interne mails frembragt af Politiken viste, at Peter Kofod mente, at Martin Henriksen var gået 'over stregen', da han beskyldte Mette Frederiksen for at reklamere for islam, fordi hun blev vaccineret af en kvinde med tørklæde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Martin Henriksen har fået en del tæsk på det seneste:

DF'er til modangreb: Glamour-drenge vil gøre os stuerene

DF'er til modangreb: Glamour-drenge vil gøre os stuerene