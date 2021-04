DF'er til sag om dokumentfalsk: Spørg Gurli Gris

Dansk Folkeparti klapper pludselig i om Bagmandspolitiets krav om fængsel til Morten Messerschmidt. Et enkelt medlem henviste dog Ekstra Bladet til at søge svar hos Gurli Gris

Dansk Folkeparti overholder tavshedens lov til punkt og prikke.

Fredag var der ellers ingen ende på talestrømmen hos partiets topfigurer, når det gjaldt næstformand Morten Messerschmidts tiltale for svindel med EU-midler.

'Nul og niks,' lød det eksempelvis fra Søren Espersen, ligesom partistifter Pia Kjærsgaard glædede sig over, at der 'kun er et enkelt punkt' i anklageskriftet mod formands-bejleren Messerschmidt.

Men nu, hvor det er kommet frem, at Messerschmidt også er tiltalt for det langt mere alvorlige dokumentfalsk, har piben fået en anden lyd.

Faktisk har piben ikke længere nogen lyd.

Ekstra Bladet troppede tirsdag op til partiets gruppemøde på Christiansborg, hvor den ene efter den anden af partiets folketingsmedlemmer troligt ankom.

Hvad mener Gurli Gris?

Men ingen af dem havde nogen kommentarer til den nye og dramatiske udvikling, hvor Bagmandspolitiet (SØIK) har nedlagt påstand om fængselsstraf til Messerschmidt.

Dog gav erhvervsordfører Hans Kristian Skibby det venlige råd, at Ekstra Bladet i stedet kunne rette vores spørgsmål til tegnefilmfiguren Gurli Gris.

Dette råd har Ekstra Bladet dog ikke set sig i stand til at levere på.

Det kunne ellers have været interessant at vide, om medlemmerne godt var klar over, at Messerschmidt var tiltalt for dokumentfalsk, da de fredag forsvarede ham inderligt i offentligheden.

Og om det sætter sagen i nyt lys, at Bagmandspolitiet kræver fængselsstraf.

Hovedpersonen selv spottede Ekstra Bladets udsendte ikke blandt mødedeltagerne.

