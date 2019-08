DF'er til sygemeldt borgmester: Beslut dig

Borgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) har efter fire måneders sygemelding afleveret en lægeerklæring. Alligevel presser 2. næstformand i Borgerrepræsentationen nu på for, at sagen afklares

Sagen skal afklares nu, mener byrådspolitiker og nuværende 2. næstformand i Københavns Borgerrepræsentation Carl Christian Ebbesen (DF). Han er langt fra tilfreds med borgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) håndtering af sit sygefravær.

Selvom Jyllands-Posten i dag kunne fortælle, at den københavnske teknik- og miljøborgmester efter påbud fra forvaltningen har afleveret en lægeerklæring, retter Carl Christian Ebbesen nu kritik mod Enhedslisten.

- Det, der i virkeligheden skuffer mig allermest i denne her sag, det er, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten plejer at stå sammen i forhold til at presse de øvrige partier til at fjerne de særrettigheder, som politikere har. Hvor lang tid skal skatteborgerne betale en løn på næsten 100.000 kroner om måneden og partiskat til Enhedslisten uden at have en afklaring, siger Carl Christian Ebbesen til Ekstra Bladet.

Ninna Hedeager Olsens sygemelding kom, efter at en voldtægt angiveligt skulle have fundet sted i Ninna Hedeager Olsens lejlighed under en fest. Enhedslisten har tidligere oplyst, at borgmesteren vil være sygemeldt, indtil retssagen har fundet sted 28. august.

Hun har nu været sygemeldt i fire måneder.

Fest gik helt galt Ifølge anklageskriftet fandt lovovertrædelserne sted efter en fest hos Ninna Hedeager Olsen lørdag 30. marts i hendes lejlighed på indre Nørrebro i København. Om morgenen søndag 31. marts mellem klokken otte og 16 befandt den tiltalte sig i en seng med borgmesteren, det formodede voldtægtsoffer og en fjerde ukendt person. Den tiltalte befølte først Ninna Hedeager Olsen på brysterne, mens hun sov eller halvsov ifølge anklageskriftet. Herefter begyndte han at beføle en anden kvinde i sengen på brysterne, på lårene og i skridtet. Hun var på det tidspunkt ude af stand til at modsætte sig handlingen som følge af træthed og alkoholindtag. Alligevel fortsatte den tiltalte ifølge anklageskriftet med at trække trusserne ned på kvinden og gennemføre et vaginalt samleje, mens Ninna Hedeager lå ved siden af - selvom den forurettede kvinde på ingen måder havde givet nogen respons, og den tiltalte heller ikke vidste, om hun var vågen. Forsvarer: Spiste sammen Den tiltaltes forsvarer har ifølge B.T. under et retsmøde lagt vægt på, at den forurettede kvinde angiveligt skulle have fortalt Ninna Hedeager, at hun i løbet af festen havde kysset med den tiltale. - Jeg er kommet til at kysse med X (den sigtede, red.). Jeg havde ikke lyst, men jeg er dårlig til at sige fra, skulle den forurettede have sagt. Forsvareren forklarede også, at den forurettede kvinde og Ninna Hedeager blev liggende i sengen efter det passerede, og at de senere på søndagen spiste morgenmad sammen. Efterfølgende henvendte kvinden sig til Center for Voldtægtsofre. Ninna Hedeager har forklaret på Facebook, at hun efter det skete brugte tid på at hjælpe kvinden og få den nu tiltalte mand til at melde sig selv. 'Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne. Det vigtigste for mig har været at tale med offeret, støtte hende og at få hende til at erkende, at hun er uden skyld. Derefter har mit fokus været at få gerningsmanden til at melde sig selv. Det vidste han heldigvis godt, at han skulle.' Meldte sig selv Den tiltalte endte med at melde sig til politiet tirsdag 2. april om aftenen. Herefter har han ad to omgange siddet varetægtsfængslet, men er nu løsladt. Ifølge en pressemeddelelse fra Enhedslisten fratrådte han alle sine poster i partiet 4. april. Vis mere Luk

Ønsker en hurtig afklaring

Carl Christian Ebbesen (DF) opfordrer kraftigt sin kollega til at få afklaret sagen og finde ud af, om hun er syg, eller om hun kan komme tilbage på arbejde.

- Jeg synes, det lyder underligt, hvis hun har meldt sig klar i forbindelse med, at den retssag, der foregår omkring hende, den er overstået. Det virker underligt, hvis det skulle være årsagen til, at man ikke kan passe sit arbejde, siger Carl Christian Ebbesen (DF).

- Har din kritik af Ninna Hedeager Olsen også noget at gøre med, at hun under sit sygefravær har arbejdet for sin veninde på Thunø?

- Det vil jeg ikke blande mig i, siger han.

- Der er ikke et krav om, at hun skal vise lægeerklæringen, men hun har valgt at gøre det alligevel. Hvorfor kan hun ikke bare få lov til at være sygemeldt i fred og ro?

- Det er jo, fordi Enhedslisten har meldt ud, at hun er tilbage på arbejde, når retssagen er overstået. Så synes jeg, at man skal melde ud, at man har taget orlov eller på anden måde ikke ønsker at være i det politiske liv. Men at man melder ud, at man er syg, det giver ikke mening.

- Man kan kun spørge undrende, om det her handler om, at Enhedslisten modtager partiskat for to i stedet for en borgmester? Om det er derfor, man er tilbageholdende med at stille forslag i Folketinget om, at borgmestre og politikere selvfølgelig skal behandles præcis på samme måde som alle andre medarbejdere, siger han.

- Har du en formodning om, at det er en beslutning, der er truffet højere oppe?

- Det har jeg ingen mening om. Jeg undrer mig bare over, at Enhedslisten som parti er så passive i den her sag. Derfor er min opfordring, at man skal få meldt klart ud. Ønsker Ninna Hedeager Olsen at komme tilbage på arbejde, eller ønsker hun, at skatteborgerne fortsat skal finansiere hendes sygdomsforløb, siger han.