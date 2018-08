DF'er trækker sig efter vildt opslag på Facebook

DF's formand for integrationsudvalg i Faxe ville have spansk politi til at skyde flygtninge. Nu har han trukket sig som formand (opdateret)

Dansk Folkepartis Steen Petersen (DF) trækker sig som formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune. Det oplyser Knud Erik Hansen, der er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for Socialdemokraterne til Ekstra Bladet, efter nyheden først var blevet bragt på TV Øst.

Det sker, efter Steen Petersen i et kontroversielt opslag på Facebook slog fast, at spansk politi skulle skyde mod migranterne, der kommer mod Europa via Middelhavet. Og at betjentene skulle 'skyde for at ramme'.

'På vegne af Integrationsudvalget i Faxe Kommune skal jeg herved opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme', skrev Dansk Folkeparti-politikeren søndag.

Se også: DF-politiker: Skyd flygtninge!

I opslaget på Facebook fremgik det altså, at Steen Petersen udtalte sig på vegne af hele integrationsudvalget i Faxe Byråd.

Men før et møde i dag klokken 16 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget havde tre socialdemokratiske medlemmer stillet et mistillidsvotum til Steen Petersen. De tre medlemmer, Finn Hansen, Per Thomsen og Knud Erik Hansen, krævede, at Steen Petersen skulle træde tilbage som udvalgsformand.

- Det var der opbakning til fra Venstres medlemmer. Han vidste, at der var flertal for vores mistillidsvotum. Så Steen Petersen indledte dagens møde med at sige, at han ville trække sig. Det var han presset til, forklarer Knud Erik Hansen til Ekstra Bladet.

Forud for mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget var der blevet afholdt et krisemøde, hvor man besluttede at udpege Venstres medlem af udvalget, Nellie Bradsted, til midlertidig formand.

- Der kommer formentlig senere en anden DF'er ind som formand på næste møde, siger Knud Erik Hansen.

Se også: DF'er går imod ledelsen: Nægter at fjerne skud-opfordring mod flygtninge

Opslaget med opfordringen til at skyde mod flygtninge er nu ikke længere at finde på Steen Petersens Facebook-side.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle tidligere i dag, så nægtede Steen Petersen (DF) at fjerne opslaget, selvom Dansk Folkepartis ledelse har taget afstand fra opslaget og sagt, at Facebook-opslaget skal fjernes.

- Jeg er ikke blevet bedt om at fjerne noget. Jeg har ved egen kraft ændret teksten, så der ikke står, at jeg taler på vegne af hele udvalget. Men ingen har bedt mig om at fjerne noget. Der er mange, der ikke forstå, at der er regler for magtanvendelse. Og dem skal spansk politi selvfølgelig følge. Og hvis de får fat på migranterne, skal de selvfølgelig ikke skyde dem, lød det fra Steen Petersen i et interview med Ekstra Bladet.

Steen Petersen er ikke den første DF'er, der har foreslået, at der skal skydes med skarpt mod migranter på både i Middelhavet.

Det foreslog folketingsmedlemmet og EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, også i en tv-debat i 2016. Det kan du læse om her.

Ekstra Bladet forsøger at få et interview med Steen Petersen.