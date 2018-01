DF's ghettokrav til 'naiv' Løkke: Udgangsforbud efter klokken 20

Børn under 18 år må ikke være ude efter klokken 20 i ghettoer, lyder et af DF's forslag til Lars Løkke (V), som er naiv ifølge støttepartiet.

Udgangsforbud for børn under 18 år efter klokken 20. Slut med at bygge nye moskéer i ghettobyer. Og folk med midlertidigt asyl skal sendes hjem.

Det er nogle af de forslag, som Dansk Folkeparti har til regeringen i forhold til ghettoerne, oplyser udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) til BT, hvor han også kalder Lars Løkke for 'naiv'.

- Vi har været naive og godtroende i forhold til indvandringen i mange år, og jeg synes ikke, statsministeren for alvor tager fat i den naivitet. Bl.a. fordi han siger, det ikke handler om religion. Jo, det handler om religion, siger Martin Henriksen til BT.

- Er Lars Løkke så også selv naiv?

-Ja, det er min opfattelse, siger Martin Henriksen.

I alt syv ghettoforslag vil DF tage med, når regeringen fremlægger et ghettoudspil og indkalder til forhandlinger på området.

FAKTA: DF's syv ghettoforslag * Massiv polititilstedeværelse i ghettoområder. * Unge under 18 skal være hjemme senest klokken 20 om aftenen. Det kan gøres via forældrepålæg. * Der skal ikke længere tages religiøse særhensyn i folkeskoler og daginstitutioner. * Fejring af ramadan og eid i institutioner skal være bandlyst i institutioner. Der må kun fejres kristne højtider. * I byer, der har et ghettoområde, må der ikke opføres moskéer, koranskoler eller muslimske friskoler. * Der skal gennemføres flere asylstramninger, så tilstrømningen bremses, og så der kan komme gang i hjemsendelser. * Bandemedlemmer skal have lange fængselsstraffe. Kilde: Udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) til BT. Vis mere Luk

Ghettoerne er for alvor kommet i fokus igen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale proklamerede at ville afvikle ghettoerne helt.

DF synes, det er 'fint' at gøre noget ved ghetto-problemerne, men Martin Henriksen tvivler på, at det for alvor hjælper at rive bygninger ned, sådan som statsministeren foreslår.

De fem tidligere 'ghettopakker' * 1994: Ghettopakke Den S-ledede regering fremlagde en ghettopakke med 30 initiativer, der skulle hjælpe socialt belastede boligområder. * 2000: Handlingsplan mod ghettoisering SR-regeringen forstærkede indsatsen 'for at undgå yderligere ghettoisering og forslumring'. Blandt andet med mere fleksible udlejningsregler for at få en balanceret beboersammensætning. * 2004: Strategi mod ghettoisering Med aftalen introducerede VK-regeringen blandt andet en model for anvisning af almene boliger, der gav kommuner mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere, hvis det øger belastningen af boligafdelingen. Derudover indeholdt planen en række integrationsinitiativer om kriminalitetsforebyggelse og lektiehjælp samt nedsættelsen af et ghettoudvalg, Programbestyrelsen, der i 2008 kom med 15 anbefalinger. * 2010: Ghettoplan VK-regeringens anden ghettopakke indeholdt 32 initiativer. Blandt andet 'strategisk nedrivning af boligblokke', stop for anvisning af flygtninge til ghettoer og mulighed for at give ressourcestærke beboere fortrinsret. Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud, flere forældrepålæg, udvidet adgang til tv-overvågning og hurtig behandling af sager med unge uromagere. * 2013: 'Udsatte boligområder – de næste skridt' SRSF-regeringens ghettopakke gav blandt andet boligorganisationerne bedre muligheder for at skride ind over for lejere, som chikanerer naboer. Pakken skulle også gøre det nemmere at åbne socialøkonomiske virksomheder og mindre dagligvarebutikker i ghettoerne. Den tilføjede også to nye kriterier til VK-regeringens ghettoliste: uddannelse og indkomst. Kilder: Regeringen.dk, Ritzau, Berlingske Vis mere Luk

Skal koste forældre

Til Ritzau uddyber Martin Henriksen forslaget om udgangsforbund efter klokken 20 for unge.

- Unge mennesker på for eksempel 10, 11 eller 12 år skal ikke rende rundt i de sene aftentimer, hvis de bor i et område, hvor der er kriminalitet og utryghed.

- Det er vigtigt, at de er hjemme hos familien i stedet for at være ude hos de kriminelle elementer, som kan præge dem i en negativ retning, siger Martin Henriksen.

Ifølge DF bør det i værste fald koste forældrene økonomisk - eksempelvis i børnepenge - hvis deres børn ikke er hjemme senest klokken 20.

Her er hele listen: Her kan du se områderne, der er på regeringens ghettoliste: * Mjølnerparken, København * Gadelandet/Husumgård, København * Tingbjerg/Utterslevhuse, København * Bispeparken, København * Tåstrupgård, Høje Taastrup * Gadehavegård, Høje Taastrup * Agervang, Holbæk * Ringparken, Slagelse * Motalavej, Slagelse * Lindholm, Guldborgsund * Solbakken, Odense * Vollsmose, Odense * Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg * Stengårdsvej, Esbjerg * Korskærparken, Fredericia * Sundparken, Horsens * Munkebo, Kolding * Skovvejen/Skovparken, Kolding * Finlandsparken, Vejle * Bispehaven, Aarhus * Skovgårdsparken, Aarhus * Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus Kilder: Transport- og Bygningsministeriet. Vis mere Luk

Engell: Barske krav

Dansk Folkeparti fremlægger 'ualmindelig barske' krav til ghettoer, som regeringen ikke kan levere, vurderer Ekstra Bladets politisk kommentator, Hans Engell.

- Det er jeg ikke sikker på, at man kan gennemføre efter grundlovens bestemmelser. Danmark er jo ikke i undtagelsestilstand, hvor man gennemfører udgangsforbud og nedlukninger, siger Hans Engell.

Det konkrete ghettoudspil fra regeringen kommer i begyndelsen af det nye år, oplyste Løkke i sin nytårstale.

- Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op og rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder, lød det fra statsministeren i nytårstalen.

Ghetto-listen Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Transport- og Bygningsministeriet offentliggjorde i sidste måned regeringens liste over ghettoområder i Danmark. 22 danske boligområder er på regeringens liste.

Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, konstaterer over for BT, at DF har 'mange kreative idéer på udlændingeområdet'.