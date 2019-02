DF's sukkermad til vraget profil

DF-boss Kristian Thulesen Dahl har serveret bitte pille til Anders Vistisen, men har alligevel drysset sukker på.

Anders Vistisen blev i går degraderet fra partiets nummer ét til andenpladsen, når der til maj er valg til Europa-Parlamentet.

Men for at få den barske beslutning til at glide lettere ned, har partiet besluttet at ændre reglerne for, hvilke DF'ere der skal sendes til Bruxelles.

Teknisk set går partiet fra sideordnet opstilling til såkaldt partiliste.

Nærmest sikret Bruxelles-fremtid

Det betyder, at Anders Vistisen godt kan regne med at blive valgt til sædet i den belgiske hovedstad, nærmest uanset hvor mange personlige stemmer de øvrige to opstillede DF'ere, Peter Kofod og Pia Adelsteen, måtte høste.

Når partier opstiller kandidater efter partiliste-systemet, fordeles listestemmer, når vælgeren 'bare' har sat kryds ud for partiets navn, nemlig efter partiledelsens ønske.

På den måde har DF-ledelsen ifølge Ekstra Bladets oplysninger forsøgt at forhindre, at Anders Vistisen forlader partiet og politik som sådan - noget han ellers har truet med, hvis han ikke blev spidskandidat.

Gruppeformand Peter Skaarup forklarer dog, at der også er den anden store fordel ved ændingen af opstillingsmetode, at partiledelsen har bedre kontrol med, hvem som bliver valgt.

- Vi mener grundlæggende, at det skal være de personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt. Men vi gør det specifikt til EP-valget, fordi vi de sidste to perioder har oplevet løsgængere, siger han.

Kamp mod løsgængeri

- Så der har været for mange problembørn, når vælgerne selv har kunnet bestemme?

- Det er dig, som siger det. Men af hensyn til de vælgere, der stemmer på Dansk Folkeparti, har vi valgt at gøre, som da vi startede Dansk Folkeparti at lave partiliste for at sikre os mod løsgængeri.

- Men Anders Vistisen kan jo også forlade jer?

- I princippet ja, men vi har mere hånd i hanke med, hvem vi sætter i toppen af listen. Og hvem der bliver valgt.

- Men I drysser samtidig lidt sukker ud ove en beslutning, som har skuffet Anders Vistisen?

- Det kan man tage på flere forskellige måder. Men der er da den positive sideeffekt, at Anders Vistisen har en god mulighed for at blive valgt, erkender Peter Skaarup.

Qvortrup: Brutal Tulle

DF'er æder sine ord: Skal spille andenviolin

Ændringen af valgsystemet betyder, at Anders Vistisen kun misser genvalg, hvis DF bliver reduceret fra de nuværende fire mandater til én plads i parlamentet. Og det vil kræve et nærmest historisk katastrofevalg.

Taberen i dette spil kan blive Pia Adelsteen, der bliver opstillet som DF's nummer tre til maj-valget.

Hendes eneste mulighed for at blive valgt er, at DF får mindst tre kandidater til parlamentet. Og det kræver næsten endnu et kanonvalg a la 2014, hvor Morten Messerschmidt fik danmarkshistoriske 460.000 personlige stemmer.

- Peter Skaarup, har I godt fortalt Pia Adelsteen, at nu får hun ret svært ved at blive valgt?

- Det har vi selvfølgelig. Det har der været en hel åben dialog med Pia Adelsteen om.

- Vi kan ikke regne med nok et fantomvalg. Vi vil blive glade og tilfredse, hvis vi får to mandater, siger gruppeformanden.

Artiklen fortsætter under billedet

Anders Vistisen giver interview om sin rolle i Messerschmidt-sagen. Foto: Jakob Jørgensen

Demokratisk problem

Værd at bemærke er det, at DF tidligere har udtrykt betænkeligheder ved central partistyring af listestemmer ved at tildele højtprofilerede politikere såkaldt sikre kredse til folketingsvalg.

Gruppeformand Peter Skaarup har konkret kritiseret, at folketingskandidater kan risikere at tabe den interne kamp i partierne om pladserne i Folketinget, fordi nogle lokalkredse giver så mange personlige stemmer, at andre kandidater i storkredsen risikerer at tabe, selv om de i hele storkredsen har scoret flere stemmer end kandidaten, som har høstet stort i sin lokalkreds

- Når man har besluttet sig for sideordnet opstilling, bør det være de rene personlige stemmer, som afgør det, for en stemme i én kreds er lige så god som en stemme i en anden. Jeg ser et demokratisk problem i det, sagde Peter Skaarup til Berlingske i 2014.

Enhedslisten er det parti, der er mest kendt for at benytte partiliste-opstilling. Det er partiets årsmøde, der op til folketingsvalg bestemmer opstillingsrækkefølgen af kandidaterne og dermed i udstrakt grad, hvem der skal vælges til Folketinget.