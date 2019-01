Diabetikere om at behandle i kommuner: Kræver et løft

Patienter med blandt andet diabetes, hjerte-kar-sygdomme og lungesygdommen KOL skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse landet over.

Det bliver en del af regeringens nye sundhedsreform, og hos Diabetesforeningen tager formand Truels Schultz godt imod forslaget

- Umiddelbart ser det fornuftigt og lovende ud. Men det kræver også, at kommunerne og de privatpraktiserende læger kan løfte den opgave. Det er noget, som vi i foreningen vil følge meget nøje øje med, siger han og tilføjer:

- I dag er der meget forskellighed fra kommune til kommune. Så der er i hvert fald behov for, at der kommer fokus på, at det bliver forbedret.

Sundhedsreformen er endnu ikke fremlagt. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har søndag overfor DR Nyheder afsløret, at en del af reformen bliver, at der skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser i 2025.

Det skal ske ved at tilføre penge og sundhedspersonale til kommunerne og de almene praksisser og på sigt store sundhedshuse i alle kommuner. De kronisk syge skal i højere grad behandles lokalt.

Truels Schultz kan ikke svare på, om det er realistisk at nå målene om færre sygehusbesøg og indlæggelser.

Han peger på, at det er vigtigt at fokusere på diabetikernes behandling af dem selv, hvis man vil have nedbragt antal indlæggelser og sygehusbesøg.

- Som diabetikere er det vigtigt hele tiden at kunne styre vores blodsukker. Hvis ikke vi kan styre det, giver det følgesygdomme, og så er det der, hvor vi er med til at belaste sygehusvæsenet, siger han.