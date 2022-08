Diamantbryllup i fare: Hele opsparingen går til varme

Ib og Winnie har måttet droppe deres store diamantbryllupsfest for at kunne betale udgifter til el og varme. De har sparet så meget på strømmen, at de lige præcis ikke fik varmechecken

Til oktober kan 80-årige Ib og 79-årige Winnie Petersen fejre en ganske særlig mærkedag, nemlig deres diamantbryllup og dermed 60 år sammen som mand og kone.

Men i samme måned skal varmeregningen betales, og derfor har parret måttet droppe den store fest for at have råd til at betale regningen.

Datter lægger hus til

Parret havde ellers længe sparet op til fejringen af deres seks årtier sammen, men som det ser ud nu, kommer stort set hele fest-opsparingen til at gå til varme og el, fortæller Ib Frank Petersen til Ekstra Bladet.

- Først troede vi, at vi måtte aflyse helt, men så kom vores ældste datter på banen og sagde, at vi skulle fejres. Så vores datter lægger hus til og laver mad, og så ønsker vi os kun penge i gave, fortæller Ib Frank Petersen.

- Jeg har det dårligt med, at det skal være sådan, men der er ikke noget alternativ.

Slut med bøffer

Selvom det pensionerede ægtepar i forvejen lever en beskeden tilværelse på 52 kvadratmeter i Vemmelev på Vestsjælland og spinker og sparer alt, hvad de kan, er det svært at få pengene til at slå til. Fordi parret boede og arbejdede i udlandet i en periode, modtager de nedsat folkepension.

- Hver uge, når tilbudsaviserne kommer, går jeg det hele igennem og lægger en plan. Og så handler vi ind én gang om ugen. I dag skal vi have medisterpølse til 12 kroner, og det er helt slut med bøffer og rødvin, fortæller Ib Frank Petersen.

Foto: Emil Agerskov

Sparede sig fra varmecheck

Ægteparret havde håbet, at de ville modtage varmechecken på 6000 kroner, men den udeblev, fordi parret ikke levede op til kravet om at have forbrugt minimum 1500 kWh i december 2021.

- Vi skulle bare have brugt 200 kWh mere i stedet for at skrue ned for varmen. Det havde kostet os cirka 800 kroner, men så havde vi til gengæld fået 6000 kroner.

Pest og kolera

- Vi sparer og sparer, og så bliver vi straffet, så det er endnu sværere at få det til at løbe rundt. Det er pest og kolera på én gang, siger Ib Frank Petersen.

Ligesom mange andre danskere er han frustreret over, at varmechecken i flere tilfælde er gået til de helt forkerte, som slet ikke var berettiget til den.

Herunder har Ekstra Bladet blandt andet afsløret, at flere udsatte unge fik checken og blandt andet brugte pengene på stoffer, mens også 600 beboere på et kollegium fik checken.

- Det er valgflæsk det hele. Det er blevet presset igennem, fordi regeringen gerne vil vise, hvor gode de er. Når 600 på et kollegie får en check hver uden at være berettiget, så er der noget skingrende galt, siger Ib Frank Petersen.

- Hvad gør I, hvis der kommer en uforudset udgift?

- Åh, lad os lade være med at snakke om det.