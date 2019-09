Digter-Pindens rygtebørs: Tidligere V-profil slår til

Søren Pind er kommet i modvind, allerede inden hans bog udkommer onsdag.

Der er simpelthen for meget fri-digtning på de mange sider, lyder det fra Kristian Jensen og Lars Seier.

Og nu melder nok en kritiker i koret.

Jens Rohde var medlem af Folketinget for Venstre fra 1998-2007, hvor han fra 2001-2006 var politisk ordfører for partiet. I 2015 meldte Jens Rohde sig ud af Venstre og ind i Radikale Venstre.

- Det, Pind har gang i, er historieforvanskning, og det ligner endnu en af hans hævnagter. Han siger selv, at han er den straffende gud, og fred være med det, men han gør det på et fuldstændig udokumenteret og faktuelt forkert grundlag, siger han.

- Det er under ingen omstændigheder korrekt, at Kristian Jensen iværksatte et oprør før valget eller efter valget. Efter valget kom der et oprør, men det var Venstres bagland, der initierede det, og jeg initierede så kontakten til Kristian Jensen om, at tiden var inde til at rydde op.

Under angreb: Digter-Pind

- Det er nogle meget alvorlige anklager, som Søren Pind kommer med mod Kristian Jensen. Hvis det, Pind insinuerer med oprør og lækage, havde været tilfældet, så havde Kristian Jensen gjort sig skyldig i partiskadelig virksomhed midt i en valgkamp i 2014, lyder det fra Jens Rohde.

Jens Rohde må i Søren Pinds bog lægge ryg til ikke så få pisk. Blandt andet beskylder Søren Pind sin tidligere partifælle for være bagmand til netop rygter, da han sammen med Peter Christensen og Leif Mikkelsen i 2006 forsøgte at kalde på mere liberal politik i Venstre.

'Jeg var overbevist om, at det var Rohdes hånd, der stod bag de rygter, der var spredt om, hvad vi måtte have foretaget os.'

Søren Pind har ikke ønsket at kommentere kritikken af hans udgivelse.

’Min eneste kommentar er, at jeg synes folk skal læse bogen, så kan de selv danne sig et indtryk. Den handler om meget andet. Og ligger i boghandlerne fra på onsdag.’

Jens Rohde har ikke det store til overs for Søren Pind. Men følelserne - eller manglen på samme - lader til at være gensidige.

Kristian Jensen i hårdt angreb på Pind

Pinds rygtebørs

Det skorter da heller ikke på de rygter, som bringes til torvs i Søren Pinds bog.

Ekstra Bladet giver dig et udpluk fra Pindens rygtebørs.

Om tiden omkring Poul Schlüters afgang

'Vi ville have Uffe til, hvis Schlüter gik, hvad der i stigende grad gik rygter om. Derfor gjorde vi alt, hvad vi kunne, for at udstille forskellene og i øvrigt miskreditere Schlüters arvtagere.'

Om tiden som teknik- og miljøborgmester i København

'Særligt gjorde forløbet omkring Operaen indtryk på mig. Hr. Møller, dvs. afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, der ledede A.P. Møller, havde besluttet sig for at skænke byen en gave. Jeg havde hørt rygterne.'

Om den turbulente tid midt i 00'erne, hvor der blev kæmpet hårdt om opstillingskredse blandt V-folk

'I det hele taget føg det med beskyldninger frem og tilbage, og et lavpunkt blev nået, da kredse omkring Rohde anklagede en af Geertsens kampagnefolk for at have spredt rygter om, at Rohde havde været narkohandler i Viborg. Det var lodret usandt.'

Om de interne skærmydsler under Fogh 1

'Samtidig optrådte de første rygter om, at Løkke og Kristian Jensen ikke havde det bedste forhold, og at Jensen så sig som selv konkurrent til sundheds- og indenrigsministeren. Den eneste, der på det givne tidspunkt havde en interesse i at sprede den slags misinformation, var Jens Rohde.'

Om de interne skærmydsler under Fogh 2

'Rygter har siden villet vide, at Løkke selv blev truet med at blive afsat som næstformand, såfremt han ikke bakkede beslutningen op.'

Om tiden inden offentliggørelsen af Ny Alliance

'Der var samtidig i tiden en stærk frustration over det fastlåste samarbejde i Folketinget, hvor svarene fra politikere kunne trækkes i en automat. Efterhånden gik der flere og flere rygter om, at der var partidannelser i gang.'

Om tiden inden Foghs afrejse til Nato

'Han blev mere og mere fraværende, og hans rejser flere. Rygterne løb.'

Om Claus Hjorts attentatforsøg mod Lars Løkke kort inden Foghs exit

'Han måtte vide, at vi var nogenlunde de sidste, der ville medvirke til en sådan handling midt i rygterne om Foghs snarlige afgang og med hele den historik, der gik forud.'

Da Pind blev udviklingsminister

'En aften i begyndelsen af 2010 begyndte rygterne at svirre – rokaden var på vej. Løkke ville sætte sit hold. Den svære ventetid begyndte.'

Da Pind blev integrationsminister

'Rygterne begyndte at svirre, at valget stod mellem beskæftigelsesminister Inger Støjberg og mig.'

Om rumlerierne, da Jens Rohde røg på porten som EU-spidskandidat

'Næste dag tog formanden fat i mig og udtrykte vredt, at jeg ikke skulle gå og sprede rygter om Rohde. Jeg var målløs.'

Da Pind var tæt på topjob på Det Kongelige Teater

'Det varede ikke længe, før rygterne om min ansøgning – jeg var blevet lovet fuldstændig fortrolighed – begyndte at versere. Snart den ene, snart den anden skrev og spurgte. Jeg parerede.'

