Diplomatisk vanvid: Smidt hjem på røv og albuer

Normalt bliver vanvidskørsel straffet hårdt i Danmark, men politiet kunne intet stille op.

Årsagen var, at den sigtede var ambassade-ansat, og Ekstra Bladet kan på baggrund af en aktindsigt i sagen nu beskrive det dramatiske forløb, der til sidst endte med en udsmidning, i detaljer.

Det hele startede 1. september på Bernstoffsvej i Hellerup, hvor en person i et ambassade-køretøj blæste på alt, hvad der hedder færdselslov. Med 126 kilometer i timen bragede vedkommende af sted på en strækning, hvor man kun må køre 60 km/t.

Det bliver af politiet betegnet som vanvidskørsel, og blot et enkelt lille fejltrin kan sætte andre menneskers liv i fare. På stedet befandt sig også en patruljebil med laserudstyr, der straks satte efter ambassadekøretøjet i fuld udrykning.

Omfattende immunitet

Personen blev stoppet og oplyst, at vedkommende havde kørt mere end 100 procent for stærkt. Men med sin diplomatstatus i baglommen kunne han ikke sigtes og anholdes, og diplomaten kunne stille og roligt køre videre. Uden mulighed for yderligere sanktioner.

Ekstra Bladet ville gerne have haft mulighed for at fortælle, hvilken ambassade vanvidsbillisten var tilknyttet. Men det har offentlighedsloven fra 2014 spændt ben for.

Ifølge Martin Marcussen, der er professor i statskundskab og har forsket i diplomati, er Wienerkonvention fra 1961 årsagen til, at de danske myndigheder er bundet på hænder og fødder. Den over 60 år gamle Wienerkonvention er underskrevet af stort set alle lande i verden.

- Der er tale om meget omfattende immuniteter med alt fra straffrihed til skattefrihed, og den betyder jo, at diplomater har meget stor frihed. Ideen bag er selvfølgelig, at diplomatiet skal kunne lade sig gøre uden indblanding, siger Martin Marcussen.

Udenrigsministeriet på Christianshavn i København dannede i december 2021 ramme om et dramatisk møde. Foto: Udenrigsministeriet. Foto: Udenrigsministeriet

Dramatisk møde

Men der er dog en række andre muligheder, som blev sat i værk i forbindelse med vanvidskørslen i Hellerup. Tre for at være helt præcis.

Efter politiet havde sendt sagen videre til Udenrigsministeriet konkluderede Udenrigsministeriets Protokol, at de så 'med største alvor på sagen'.

Og så blev den ansvarlige ambassadør kaldt til krisemøde med protokolchef i Udenrigsministeriet Ove Ullerup, der havde et papir med sig. Her stod der, at den danske anklagemyndighed vurderede, at diplomatens overtrædelse normalt ville medføre en ubetinget fængselsstraf på 20 dage.

Sker ikke tit

Mødet fandt sted 1. december, og her blev drøftet tre muligheder for sanktioner: Send ham hjem, ophæv immuniteten eller erklær ham persona non grata i Danmark.

Ambassadøren beklagede omgående episoden over for de danske myndigheder og slog fast, at den pågældende medarbejder ville blive sendt hjem omgående. Smidt ud på røv og albuer med 24 timers varsel.

Ekstra Bladet har talt med protokolchef Ove Ullerup, der oplyser, at han ikke kan gå i detaljer om den konkrete sag. Han ønsker heller ikke at svare på, hvilken ambassade, som den hjemsendte person kommer fra. Det må han ikke, lyder det.

- Vi har heldigvis ikke så tit sager af den her karakter eller en grovhed, der medfører fængselsstraf. Så det sker ikke ret ofte. Det er vores opgave, og det tager vi alvorligt.

- Når der er tale om overtrædelser, så tager vi en dialog med de enkelte ambassader om stort og småt. Vi gør dem opmærksomme på det og beder dem om at følge vores lovgivning. Det reagerer de stort set alle sammen fuldstændig ordentligt på, siger Ove Ullerup.

