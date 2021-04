Dobbelt op på støtte: - Det er voldsomt

Med skiftet til Kristendemokraterne får Jens Rohde pludselig adgang til flere penge til ansættelser, politik udvikling og administration på Christiansborg.

Som løsgænger fik han 69.000 kroner i månedlig støtte. Nu fordobles det beløb, når yderligere 79.000 kroner bliver smidt oveni regnskabet.

De ekstra midler tilføres, fordi Kristendemokraterne er et opstillingberettiget parti.

Jens Rohde afviser, at de nye økonomiske muskler har haft indvirkning på hans skifte til det lille borgerlige midterparti med rødderne i den kristne kulturarv.

Han synes, faktisk at partistøtten er alt for høj.

Ret voldsomme

Alligevel vil han og Kristendemokraterne takke ja til midlerne, der allerede har sikret partileder Isabella Arendt en fast stilling på Christiansborg.

- Jeg vil sige ligesom Morten Frost sagde engang. Han var imod Sidek-serven, hvor man slår til bolden på fjererne, så den er svær for modstanderne at få fat i. Men han vandt All England på at bruge cidex-serven.

- Så vi komme ikke til at stille os ringere end de andre partier. Men derfor kan man jo godt komme med et opråb om, at de gruppestøttemidler er ret voldsomme. især når man ser på, hvad de bliver brugt til, siger han.

Jens Rohde er træt af smarte spindoktorer, der udtænker designerpolitik. Så han oplyser, at gruppestøtten i første omgang skal gå til ansættelse af en medarbejder til praktiske opgaver.

Ekstra Bladet spurgte i denne uge ind til Jens Rohdes tro, fordi en af hans nye partifæller havde fremsat en noget alternativ forklaring på MeToo og sexisme.

Se video over artiklen