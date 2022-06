Døde på sin bryllupsdag

Uffe Ellemann-Jensen nåede at være gift med sin Alice i 51 år

De nåede at holde guldbryllup. Og fik sig et helt år mere.

Uffe Ellemann-Jensen efterlader sig sin hustru, Alice Vestergaard, fire børn; Claus, Helene, Karen og Jakob samt ti børnebørn.

Og den markante politiker forlod livet på en af de mange mærkedage i familien; nemlig bryllupsdagen for ham og Alice.

I dag, 19. juni, er det nemlig præcist 51 år siden, at Alice Vestergaard og Uffe Ellemann-Jensen sagde ja til hinanden.

Alice og Uffe mødte hinanden på DR, hvor de begge var ansat som journalister.

– Vi brændte stille og roligt varme på hinanden. Det varede vel en del måneder, før det gik op for os, at - hov! – vi kan da ikke leve resten af livet uden hinanden, fortalte Uffe Ellemann-Jensen i et interview med Billed-Bladet i forbindelse med parrets guldbryllup sidste år.

Savner ham helt forfærdeligt

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, fortæller i et personligt Facebook-opslag om tabet af sin far:

'Min far er død i nat. Han blev 80 år, og han levede et langt og fantastisk liv, hvor han både nåede, oplevede og påvirkede mere end de fleste.Jeg savner ham allerede helt forfærdeligt. Vi ringede tit sammen', skriver Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

'Vi havde en evig samtale kørende om både stort og småt. Fra store overvejelser om politik og verdens indretning til alle de små ting, som hverdagen er fuld af. Vi kunne være alvorlige. Vi kunne grine. Vi kunne det hele. Især grine.'

Hastede hjem

Den tidligere Venstre-formand og minister har i lang tid været ramt af en kræftsygdom, som de seneste uger har udviklet sig alvorligt.

Det stod klar, da to af hans børn, Venstre-politikerne Jakob Ellemann-Jensen og Karen Ellemann, måtte haste hjem fra Folkemødet torsdag for at kunne være ved deres fars side.

