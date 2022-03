Dødssyg koma-patient: Nu skal ministeren stå skoleret

Ministeren skal stå skoleret.

Efter Ekstra Bladets afdækning i sagen om den unge kræftpatient Nick, der dødssyg blev jagtet af jobcentret, har Nye Borgerlige indkaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i samråd.

Her skal ministeren svare på, om jobcentrene behandler syge danskere værdigt.

For selvom 31-årige Nick lå dødssyg i koma i marts, ringede jobcentret og gav ham afslag på midlertidig pension. De spurgte samtidig lægerne, om han var klar til erhvervspraktik.

Dette på trods af at Nick har kæmpet med kræft, kemo og stamcelletransplantationer siden 2017.

Kræver svar

Ekstra Bladets historie om Nick har gjort Nye Borgerliges Mette Thiesen så rasende, at ministeren nu skal svare for sig. 22. april skal ministeren derfor i samråd og redegøre for, om det nuværende system er optimalt.

- Nu må han svare på regeringens vegne, om de reelt mener, at danskerne behandles værdigt i jobcentrene, siger hun til Ekstra Bladet.

I forbindelse med den første artikel om Nicks sygeforløb kom Mette Thiesen dengang med kras kritik af Peter Hummelgaard.

- Han har alle muligheder for at gøre op med det system, som hans egen statsminister (Mette Frederiksen, red.) stod i spidsen for, da hun var beskæftigelsesminister, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Mette Thiesen har indkaldt Peter Hummelgaard i samråd. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix



I dag fortsætter kritikken fra Mette Thiesen.

- Nicks sag er jo desværre blot en af mange groteske sager i jobcentrene. Jobcentre, der koster samfundet milliarder, og som pisker udsatte, syge og nedslidte danskere rundt i systemet, fortæller hun.

Ikke meningen

Ekstra Bladet har tidligere talt med Peter Hummelgaard om sagen, som han dog ikke ville gå ind i. Til gengæld ville han gerne sige, at det 'grundlæggende ikke er meningen, at det sker'.

- Jeg har meldt et mål ud til alle landets kommuner, at der skal værdighed i sagsbehandlingen ude i jobcentrene. Det er et mål, som vi følger op på som regering, sagde han til Ekstra Bladet tidligere i marts.

- Kan du love, at det, der er sket med Nick, ikke sker for andre i fremtiden?

- I virkelighedens verden burde det ikke ske, som reglerne er i dag. Jeg kender ikke mere til sagen, og om der foreligger andre oplysninger, men kommunen har allerede alle tænkelige muligheder (for at give pension til meget syge borgere, red.), svarede Peter Hummelgaard dengang.

Samrådet er sat til 22. april. Læs historien om Nick her.