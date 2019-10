Dømt sex-psykolog løj: Behandlede lægehenviste patienter

Trods flere klager, en våbendom og næsten 800 krænkende sms'er til en selvmordstruet klient greb Psykolognævnet ikke ind over for Morten Sveistrup Hecksher fra Aarhus.

Nu er psykologen dømt for at have udnyttet en klient som sexslave.

En ny aktindsigt, som P1 har fået, viser, at Morten Sveistrup Hecksher behandlede hundredvis af patienter betalt af det offentlige i samme periode, som retten havde vurderet, at han var ‘utilregnelig på grund af sindssygdom’.

Brøler

Allerede i 2015 fik Psykolognævnet en underretning på Morten Sveistrup Hecksher. Det viser en aktindsigt fra podcastserien 'Det Perfekte Offer 2'.

Underretningen kom fra en ledende overlæge, som gjorde opmærksom på, at Morten Sveistrup Hecksher gik i tvungen psykiatrisk behandling efter en våbendom, men alligevel behandlede lægehenviste patienter som psykolog.

- Vi har en lang praksis for at sådan noget som sindssygdom, psykisk sygdom og rusmiddelforbrug. Det er grunde, der giver anledning til at fratage autorisation på grund af manglende egnethed, forklarer lektor i sundhedsjura Kent Kristensen i podcasten.

Men efter underretningen valgte nævnet at lade Morten Sveistrup Hecksher beholde sin autorisation. Både fordi to psykiatere vurderede, at det var forsvarligt, men også på grund af følgende forklaring fra psykologen selv:

'Jeg har været syg og har haft det skidt. Det ligger imidlertid tilbage til 2012, hvor jeg var sygemeldt. Det vil sige, jeg har ikke mødt klienter eller kursister i en tilstand, hvor jeg ikke var i stand til at tackle de opgaver jeg fik'.

Psykolognævnet efterprøvede ikke påstanden. Det viser sig at være brøler.

Kvinden, som Morten Sveistrup Hecksher nu er dømt for at udnytte, er rystet over tilsynet. 'Jeg var aldrig startet i behandling hos ham, hvis jeg vidste, han selv gik i tvungen psykiatrisk behandling'. Foto: Anita Graversen

En aktindsigt fra Region Midtjylland, som P1 har sendt til Ekstra Bladet, viser, at Morten Sveistrup Hecksher i november og december 2012 havde i alt 152 konsultationer fordelt på 63 patienter. Samme periode, hvor han påstod at være sygemeldt.

I perioden mellem november til og med august, hvor han påstod at have haft 'ganske få opgaver', har regionen ydet tilskud til 886 konsultationer fordelt på 180 personer.

I podcasten undrer lektor i sundhedsjura sig over, at nævnet ikke efterprøvede påstanden om sygemelding. Dels fordi det er nemt at tjekke op på, og dels fordi nævnet havde en gammel klage liggende fra selvsamme periode.

'Han er ustabil og arbejder umoralsk. Starter patienter op med sygesikringsstøtte, giver dem fx 3 sessioner og møder så ikke længere op i venteværelset til aftalerne. Han svarer heller ikke sin telefon eller email,' skrev en pårørende til klient til Psykolognævnet i 2012.

Allerede dengang skrev den anonyme klager:

- Er dette gode kvalitet i ved Dansk Psykolog Forening/Dansker Regioner? Eller er det til 'forsiden af Ekstrabladet?' [sic]

Flere år senere - i 2016 - indleder psykologen et seksuelt krænkende forhold til sin selvmordstruede klient. Det har nu fået ham dømt ved landsretten, som har givet ham fængselstraf og frataget ham retten til at behandle som psykolog.

Blevet bedre

Morten Sveistrup Hecksher har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Psykolognævnet skriver i en mail til Ekstra Bladet, at der er sket ændringer i nævnet siden 2017, som gør, at de i dag har 'bedre reaktionsmuligheder'.

- I dag rejser vi altid en tilsynssag, hvis vi bliver bekendt med oplysninger, der tyder på, at en autoriseret psykolog f.eks. på grund af helbredsproblemer ikke er egnet til at udøve sit hverv, skriver de blandt andet.

Podcastserien 'Det Perfekte Offer 2' kan høres her: dr.dk/detperfekteoffer2

Læs også:

Se også: Reagerede først et år efter klage om seksuelt misbrug

Offer for sex-psykolog står frem: Sådan blev hun misbrugt

Psykolog flirtede med borderline-kvinde: Hun endte med at skære i sig selv