Dømte bedragere tjener kassen på regeringens nye udrejsecenter

Regeringen har købt en ejendom på Langeland af et ægtepar, der har en dom for svindel med EU-midler. Parret scorer kassen på handlen

Regeringens nye planer om et udrejsecenter på Langeland møder voldsom kritik fra borgere i lokalområdet.

Forleden kunne udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye fortælle, at regeringen i weekenden havde købt en ejendom på det sydlige Langeland, der efter planen skal beboes af udviste, kriminelle udlændinge.

Ifølge Tesfaye har regeringen betalt 13,5 millioner kroner for ejendommen, men handlen er så ny, så den er endnu ikke blevet tinglyst.

Oplysninger fra Tingbogen, som Ekstra Bladet har indhentet, viser nu, at ejendommen på Langeland ejes af et ægtepar, der i september 2017 fik en dom på seks måneders betinget fængsel hver for svindel med EU-midler på i alt 560.000 kroner. Samtidig fik parrets selskab en bøde på et tilsvarende beløb.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix/Tim Kildeborg Jensen

Det fremgår af en række artikler i en lang række medier fra efteråret 2017.

Regeringen har dermed handlet direkte med et selskab, der har fået en stor bøde for svindel med EU-tilskud.

Parret købte ejendommen for bare syv millioner kroner i 2008, så selv hvis regeringens planer bliver droppet, kan de grine hele vejen til banken.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Borgere på Langeland er utilfredse med regeringens planer om et nyt udrejsecenter, 20. maj 2021

Bagmandspolitiet: Misbrug af midler

Ifølge en DR-artikel i forbindelse med dommen fik parret i 2010 1,5 millioner kroner i EU-støtte fra Syddansk Vækstforum. Pengene skulle gå til opbygningen af et militært kursuscenter på den ejendom, som regeringen nu har købt. Ejendommen er en nedlagt kasserne.

Men parret blev dømt for i stedet at bruge pengene på noget helt andet.

Det 'militære kursuscenter' kom aldrig i gang, den nedlagte kaserne blev i en årrække udlejet til Udlændingestyrelsen som asylcenter, og parret brugte ifølge dommen pengene på sig selv.

Ifølge DR gik EU-midlerne i stedet til håndværkere, der renoverende parrets sommerhus og private bolig i Charlottenlund. Parrets crossfit-center modtog angiveligt også nogle af pengene.

Bagmandspolitiet var dengang tilfredse med dommen.

- Den sender et stærkt signal om, at misbrug af midler fører til straf. Vi er glade for, at urent trav straffes relativt hårdt, lød det ifølge DR fra Stefan Møller Jørgensen, anklager hos Bagmandspolitiet.

Artiklen fortsætter under billedet...

En vred borger på Langeland til borgermøde med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

Tesfaye svarer ikke

Ekstra bladet har sendt en række spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Vi ville blandt andet gerne vide, om han og regeringen var bekendte med dommen mod ægteparret, og hvad hans kommentar er til, at regeringen med handlen forgylder dømte bedragere.

Men ministeriet henviser til Udlændingestyrelsen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ægteparret.