Dom ændrer ikke på praksis om hjemsendelser

Flygtningenævnet har nu drøftet en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som eksperter vurderede kunne give anledning til at ændre praksis for hjemsendelser af syriske flygtninge. Nævnet finder, at der ikke er grundlag for at ændre praksis

Flygtningenævnet holdt torsdag møde om en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om hjemsendelse af syriske flygtninge for at vurdere, om dommen gav anledning til at ændre praksis for Danmark.

I en pressemeddelelse skriver nævnet fredag, at dommen ikke har givet anledning til at ændre praksis. Det betyder, at flygtninge fra Syrien fortsat kan sendes hjem til provinserne Damaskus og Rif Damaskus, hvis de eksempelvis ikke er personligt forfulgt.

Dommen, der faldt 14. september i år, omhandler syrere, der alle var blevet udvist af Rusland efter, at deres visa var udløbet. Ifølge dommen var det dog et brud på menneskerettighederne, idet der var 'væsentlige grunde til at tro, at ansøgerne risikerer en reel risiko for død eller mishandling, hvis de udsendes'.

Ifølge to eksperter, som Ekstra Bladet talte med tirsdag, kunne dommen blive principiel, fordi man i dommen anså hele Syrien som farligt og ikke kun dele af landet, og fordi man anså det for at vende tilbage til Syrien i sig selv som farligt.

Flygtningenævnet fandt dog ikke grundlag for, at alle tvangsmæssige udsendelser til dele af Syrien vil udgøre en krænkelse af menneskerettighederne.

'Af dommen fremgår det mere generelt, at en tvangsmæssig udsendelse af flygtninge til Syrien ikke synes mulig nu eller i den nærmeste fremtid under henvisning til den volatile sikkerhedssituation i landet. Udvalget finder, at domstolen ikke herved ses at have taget stilling til, om det vil være i strid med artikel 3 at gennemføre tvangsmæssige udsendelser til Syrien,' skriver nævnet blandt andet.

Til gengæld fremhæver Flygtningenævnet, at det fremover er vigtigt at udvise ekstra forsigtighed i forhold til konkrete vurderinger af, om en syrer er i fare alene ved det at vende tilbage til landet.

'Udvalget finder imidlertid med udgangspunkt i det anførte i dommen om risikoen ved at indrejse i Syrien anledning til at fremhæve og gentage vigtigheden af det forsigtighedsprincip, der anvendes ved behandlingen af sager med personer fra Syrien,' skriver nævnet i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Det bemærkes i den forbindelse, at risikoen ved indrejse i Syrien er en integreret del af risikovurderingen i hver enkelt sag, og at der efter omstændighederne i den konkrete sag kan være anledning til udtrykkeligt at forholde sig hertil i nævnets afgørelse'.

Da Danmark ikke har et samarbejde med Syrien om hjemsendelser, kan syriske flygtninge ikke tvinges til at forlade Danmark. Hvis de ikke rejser frivilligt, bliver de i stedet placeret på et udrejsecenter.