Dommen endelig: Anker ikke frifindelse af Messerschmidt

Frifindelsen af Morten Messerschmidt i sagen om EU-svindel og dokumentfalsk ankes ikke af anklagemyndigheden.

Det bekræfter politikeren over for Ekstra Bladet.

- Min advokat har fået beskeden, som han har viderebragt mig, siger Morten Messerschmidt.

Anklagemyndigheden bekræfter ligeledes, at den ikke anker.

'Vi har nærlæst dommen og besluttet ikke at anke byrettens afgørelse.'

'Beslutningen bygger blandt andet på en gennemgang af dommens præmisser og sagens beviser samt sagens forløb – ikke mindst forløbet efter tiltalerejsningen, der førte til to hovedforhandlinger i byretten,' siger statsadvokat Jens-Christian Bülow fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet i en presseudtalelse.

DF-formanden blev 21. december frifundet i Meld-sagen. Herefter tog anklager betænkningstid, hvor fristen ville udløbe i morgen.'

Annonce:

Dom forkastet

Det var anden gang på to år, at byretten skulle tage stilling til svindelsagen mod Morten Messerschmidt, efter byretsdommen på betinget fængsel i 2021 blev forkastet af Østre Landsret, da dommeren blev konstateret inhabil.

Både Messerschmidts forsvarsadvokat og selve indholdet i forsvaret var markant anderledes, end da DF-lederen blev dømt i byretten i Lyngby. I andet forsøg byggede det på at illustrere, hvor meget EU-stof, der var på programmet i Skagen i 2015, da der ifølge DF-formanden blev afholdt EU-konference.

Jubel

Det vakte så stor jubel på tilhørerrækkerne, at dommeren måtte bede salen forholde sig i ro.

Frifindelsen gælder både Morten Messerschmidt og den medtiltale assistent. Retten fandt det ikke bevist, at der ikke var tale om en EU-konference, da partiet afholdt sommergruppemøde i 2015.

Det gjaldt ligeledes i afgørelsen i forholdet omkring dokumentfalsk, at retten ikke finder det bevist, at 'kontrakten har et indhold eller en karakter, der medfører, at den kan betragtes som et falsk dokument, der var intenderet anvendt til at skuffe et retsforbehold'.

Annonce:

Lettet

Efter dommen i december sidste år udtrykte Morten Messerschmidt stor lettelse over det årelange juridiske opgør:

- Det er rart. Det har været syv hårde år, hvor man kan sige, at også i vennekredse og professionelle sammenhænge er får og bukke blevet adskilt.

- Det havde ikke kunne lade sig gøre personligt at gå igennem, hvis ikke jeg havde haft Dot og de mange andre, der har støttet, sagde Messerschmidt til spørgsmålet om, hvordan frifindes føles, mens han var flankeret af sin samlever, Dot Wessman.

Farcen er komplet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De tre regeringspartier vil ikke fortælle, hvem af dem der fandt på at sløjfe store bededag. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.