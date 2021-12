Dommen er faldet: Støjberg kendes skyldig i Rigsretten

Hammeren er faldet. Inger Støjberg er kendt skyldig i Rigsretten.

Det står klart, efter Rigsrettens formand, Thomas Rørdam, har læst domsafsigelsen højt i Eigtveds Pakhus.

- Dommen lyder: Thi kendes for ret. Tiltalte, forhenværende minister Inger Støjberg, straffes med fængsel i 60 dage. Statskassen skal betale sagens omkostninger, sagde han.

Inger Støjbergs straf lyder på 60 dages ubetinget fængsel.

Hun findes skyldig, idet dommerne mener, at hun handlede forsætligt.

Da rigsretsformand Thomas Rørdam læste op, at Støjberg bliver dømt skyldig - og skal i fængsel - åbnede hun munden i chok. Hun var lamslået.

Flertal for ubetinget fængsel

Blot én af 26 dommere stemte for frifindelse.

15 dommere stemte for en ubetinget fængselsstraf. Heraf stemte ti for hele tre måneders fængsel, mens fem stemte for 60 dage.

- Der er således flertal for en ubetinget fængselsstraf, siger Thomas Rørdam.

Stemmerne blandt de resterende 11 dommere lød, at ni havde stemt for 60 dages betinget fængsel, mens en havde stemt for en bødestraf og den sidste stemte for strafbortfald.

Sagens anklagere kaldte det foran den fremmødte presse for en 'klar og rigtig dom'.

- Det, der er afgørende for os, er, at retten er kommet frem til, at Inger Støjberg er skyldig, og det er med forsæt. Om det er to eller fire måneder er ikke så afgørende for os, siger anklager Jon Lauritzen.

Anklagerne gik efter fire måneders ubetinget fængsel, men glæder sig over det overvældende flertal, der stemte for, at hun er skyldig.

Forventede frifindelse

På vej ind i Rigsretten fortalte Inger Støjberg ellers, at hun ikke fortryder noget i sagen.

- Jeg forventer stadig at blive frifundet, men jeg er selvfølgelig påvirket. Ellers ville jeg have en brist. Det er en historisk sag, så selvfølgelig er jeg spændt, men jeg forventer at blive frifundet, sagde hun.

Men den frifindelse fik hun ikke.

Et flertal blandt de 26 dommere i rigsretten har mandag eftermiddag vurderet, at Inger Støjberg dømmes skyldig i at have brudt ministeransvarlighedsloven.

En efter en har de skiftesvis mellem de 13 højesteretsdommere og de 13 politisk udvalgte læst deres votering op.

Det sker, efter dommerne har haft to uger til at votere.

Sjette rigsretssag

Det er blot sjette gang i danmarkshistorien, at der er ført en rigsretssag.

Sidste gang var i 1995, hvor Erik Ninn-Hansen fik fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid for Tamil-sagen. Det er også den hårdeste straf, der er givet.

I alt er tre af de andre fem rigsretssager endt i en frifindelse.

Dermed er der med dagens domsafsigelse historisk lige mange domme som frikendelser i danske rigsretssager.

